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Вторая лига
Локомотив Киев
18.10.2024 13:00 – FT 0 : 3
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 октября 2024, 03:59 | Обновлено 19 октября 2024, 04:57
28
0

Плакса сделал дубль за 2 минуты. Локомотив проиграл резервистам Александрии

18 октября прошел поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины

19 октября 2024, 03:59 | Обновлено 19 октября 2024, 04:57
28
0
Плакса сделал дубль за 2 минуты. Локомотив проиграл резервистам Александрии
ФК Александрия. Родион Плакса

18 октября прошел поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Локомотив Киев всухую дома проиграл резервистам Александрии (0:3).

22-летний хавбек Родион Плакса сделал дубль за две минуты (28 и 29 мин), также отличился Владислав Погорелый

Вторая лига. 11-й тур, 18 октября

13:00. Локомотив Киев – Александрия-2 – 0:3

Голы: Плакса, 28, 29, Погорелый, 57

Турнирные таблицы

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Александрия-2).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия-2).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия-2).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Александрия-2 видео голов и обзор Родион Плакса Владислав Погорелый
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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