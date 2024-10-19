Плакса сделал дубль за 2 минуты. Локомотив проиграл резервистам Александрии

18 октября прошел поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Локомотив Киев всухую дома проиграл резервистам Александрии (0:3).

22-летний хавбек Родион Плакса сделал дубль за две минуты (28 и 29 мин), также отличился Владислав Погорелый

Вторая лига. 11-й тур, 18 октября

13:00. Локомотив Киев – Александрия-2 – 0:3

Голы: Плакса, 28, 29, Погорелый, 57

Турнирные таблицы

Видео голов и обзор матча