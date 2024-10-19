18.10.2024 13:00 – FT 0 : 3
Украина. Вторая лига19 октября 2024, 03:59 | Обновлено 19 октября 2024, 04:57
28
0
Плакса сделал дубль за 2 минуты. Локомотив проиграл резервистам Александрии
18 октября прошел поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины
19 октября 2024, 03:59 | Обновлено 19 октября 2024, 04:57
28
0
18 октября прошел поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Локомотив Киев всухую дома проиграл резервистам Александрии (0:3).
22-летний хавбек Родион Плакса сделал дубль за две минуты (28 и 29 мин), также отличился Владислав Погорелый
Вторая лига. 11-й тур, 18 октября
13:00. Локомотив Киев – Александрия-2 – 0:3
Голы: Плакса, 28, 29, Погорелый, 57
Турнирные таблицы
Видео голов и обзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Александрия-2).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия-2).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия-2).
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