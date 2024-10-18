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18 октября 2024, 13:32 | Обновлено 18 октября 2024, 13:37
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1

Холанд поставил условие Барселоне. Боится конкуренции?

Норвежский футболист не собирается делить минуты на футбольном поле

18 октября 2024, 13:32 | Обновлено 18 октября 2024, 13:37
860
1
Холанд поставил условие Барселоне. Боится конкуренции?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов присоединится к испанской «Барселоне». Норвежец не хочет оставаться в Англии из-за неопределенности будущего – «Сити» обвиняют в 115 нарушениях и непонятно, чем закончится это дело.

Испанские источники сообщают, что Холанд попросил руководство испанской команды продать Роберта Левандовски. Эрлинг «уважает поляка и считает его одним из лучших форвардов последнего десятилетия», однако «не намерен соревноваться за минуты на футбольном поле».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта понимает, что ему придется пойти на условие Холанда, так как он сам объявил футболиста своей главной трансферной целью на 2025 год.

Продажа Левандовски может вызвать непонимание и осуждения испанских болельщиков, ведь поляк забил 71 гол в 106 матчах за каталонский клуб.

Сообщалось, что Эрлинг Холанд обратился к болельщикам после поражения своей сборной.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Микола Титюк Источник
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Роман Роизин
Норвежский Олень
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