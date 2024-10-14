Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Австрии и Норвегии.

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Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в Линце. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу австрийцев.

После завершения встречи звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд обратился к фанатам в своих социальных сетях:

«Извините. Очень плохо с моей стороны. В ноябре иду за 6 очками», – написал Эрлинг.

После четырех туров Австрия, Норвегия и Словения делят 1-е – 3-е места в квартете с 7 очками. Последняя позиция у Казахстана с 1 пунктом.