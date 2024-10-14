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  4. Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Лига наций
14 октября 2024, 02:15 |
168
0

Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии

13 октября норвежцы разгромно проиграли Австрии 1:5 в 4-м туре Лиги наций

14 октября 2024, 02:15 |
168
0
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Австрии и Норвегии.

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Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в Линце. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу австрийцев.

После завершения встречи звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд обратился к фанатам в своих социальных сетях:

«Извините. Очень плохо с моей стороны. В ноябре иду за 6 очками», – написал Эрлинг.

После четырех туров Австрия, Норвегия и Словения делят 1-е – 3-е места в квартете с 7 очками. Последняя позиция у Казахстана с 1 пунктом.

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Лига наций Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу сборная Австрии по футболу Австрия - Норвегия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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