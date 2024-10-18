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Англия
18 октября 2024, 04:40 | Обновлено 18 октября 2024, 05:09
68
0

Лондонский Арсенал заинтересован в услугах хавбека сборной Бельгии

Шарль де Кетеларе попал в шорт-лист канониров

18 октября 2024, 04:40 | Обновлено 18 октября 2024, 05:09
68
0
Лондонский Арсенал заинтересован в услугах хавбека сборной Бельгии
IMAGO. Шарль де Кетеларе

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Аталаны» Шарля де Кетеларе. Футболист своей игрой привлек внимание представителей канониров.

Издание TeamTalk проинформировало, что главный тренер Арсенала Микель Артета в восторге от стиля игры бельгийца. Наставник клуба не против усилить команду де Кетеларом, однако «Арсенал», пока что, не спешит делать трансферное предложение.

Кроме того, хавбек заинтересовал и другие клубы АПЛ. За развитие игрока следят «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Шарль провел десять матче в составе Аталанты. Отличится бельгиец сумел один голом и одной результативной передачей.

На днях футболист дважды сыграл за сборную Бельгии в октябрьских матчах Лиги наций, однако в двух случаях покинул поле игрок без полезных действий.

Напомним, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к Георгию Судакову.

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Шарль де Кетеларе Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Аталанта трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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