Лондонский Арсенал заинтересован в услугах хавбека сборной Бельгии

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Аталаны» Шарля де Кетеларе. Футболист своей игрой привлек внимание представителей канониров.

Издание TeamTalk проинформировало, что главный тренер Арсенала Микель Артета в восторге от стиля игры бельгийца. Наставник клуба не против усилить команду де Кетеларом, однако «Арсенал», пока что, не спешит делать трансферное предложение.

Кроме того, хавбек заинтересовал и другие клубы АПЛ. За развитие игрока следят «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Шарль провел десять матче в составе Аталанты. Отличится бельгиец сумел один голом и одной результативной передачей.

На днях футболист дважды сыграл за сборную Бельгии в октябрьских матчах Лиги наций, однако в двух случаях покинул поле игрок без полезных действий.

Напомним, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к Георгию Судакову.