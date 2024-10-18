Лондонский Арсенал заинтересован в услугах хавбека сборной Бельгии
Шарль де Кетеларе попал в шорт-лист канониров
Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Аталаны» Шарля де Кетеларе. Футболист своей игрой привлек внимание представителей канониров.
Издание TeamTalk проинформировало, что главный тренер Арсенала Микель Артета в восторге от стиля игры бельгийца. Наставник клуба не против усилить команду де Кетеларом, однако «Арсенал», пока что, не спешит делать трансферное предложение.
Кроме того, хавбек заинтересовал и другие клубы АПЛ. За развитие игрока следят «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Шарль провел десять матче в составе Аталанты. Отличится бельгиец сумел один голом и одной результативной передачей.
На днях футболист дважды сыграл за сборную Бельгии в октябрьских матчах Лиги наций, однако в двух случаях покинул поле игрок без полезных действий.
Напомним, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к Георгию Судакову.
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