Топ-клубы АПЛ включились в борьбу за лидера Шахтера

«Ливерпуль» и «Арсенал» входят в число клубов, проявляющих большой интерес к потенциальному трансферу полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, наряду с другими клубами английской Премьер-лиги.

CaughtOffside информирует, что «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» – все они следят за талантливым игроком сборной Украины.

Источники, хорошо знакомые с ситуацией игрока, сообщили CaughtOffside, что такие клубы, как «Ливерпуль» и «Арсенал», отправили своих скаутов понаблюдать за Судаковым в его недавних матчах против ЛНЗ и «Вереса».

22-летний игрок произвел впечатление, и теперь ожидается, что эти клубы усилят свой интерес к нему, хотя он и не будет дешевым. «Шахтер», скорее всего, запросит не менее 65 миллионов евро за своего звездного игрока.

Судаков в сезоне 2024/25 провел за «оранжево-черных» 11 поединков во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача.