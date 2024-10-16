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Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 10:28 | Обновлено 16 октября 2024, 10:40
855
1

Топ-клубы АПЛ включились в борьбу за лидера Шахтера

Георгий Судаков может перебраться в Англию

16 октября 2024, 10:28 | Обновлено 16 октября 2024, 10:40
855
1
Топ-клубы АПЛ включились в борьбу за лидера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Ливерпуль» и «Арсенал» входят в число клубов, проявляющих большой интерес к потенциальному трансферу полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, наряду с другими клубами английской Премьер-лиги.

CaughtOffside информирует, что «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» – все они следят за талантливым игроком сборной Украины.

Источники, хорошо знакомые с ситуацией игрока, сообщили CaughtOffside, что такие клубы, как «Ливерпуль» и «Арсенал», отправили своих скаутов понаблюдать за Судаковым в его недавних матчах против ЛНЗ и «Вереса».

22-летний игрок произвел впечатление, и теперь ожидается, что эти клубы усилят свой интерес к нему, хотя он и не будет дешевым. «Шахтер», скорее всего, запросит не менее 65 миллионов евро за своего звездного игрока.

Судаков в сезоне 2024/25 провел за «оранжево-черных» 11 поединков во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача.

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Георгий Судаков Английская Премьер-лига Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Арсенал Лондон Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Павло Павленко Источник: Caughtoffside
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AK.228
Та понятно)
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