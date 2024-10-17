Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона заплатила миллион евро мошеннику за трансфер Левандовски
Испания
17 октября 2024, 17:38 |
679
0

Барселона заплатила миллион евро мошеннику за трансфер Левандовски

Источник раскрыл интересные подробности перехода поляка

17 октября 2024, 17:38 |
679
0
Барселона заплатила миллион евро мошеннику за трансфер Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Барселона» стала жертвой мошенничества и почти потеряла миллион евро из-за неосторожности.

События произошли летом 2022 года, когда «Барселона» подписала контракт с Робертом Левандовски, и теперь стали известны детали расследования, проведенного программой Que t'hi Jugues и SER Catalunya совместно с Paper Trail Media из Германии и специалистом по СМИ по международным расследованиям организованной преступности.

В конце июля 2022 года, после того как «Барселона» приобрела Левандовски за 45 миллионов евро плюс бонусы, на электронную почту руководителя клуба пришло сообщение от мошенника, представившегося Пини Захави, агентом польского форварда.

В письме просили оплатить часть комиссии за подписание футболиста на счет в банке Кипра. Их попросили заплатить комиссию в размере одного миллиона евро, а вся информация для оплаты была предоставлена ​​в электронном письме.

«Барселона» заплатила деньги, но ключевой ход сделал банк, который заблокировал сделку. На счет поступил доход в размере одного миллиона евро, однако банк заблокировал перевод, поскольку охарактеризовал его как «высокий риск», поскольку до этого на этом счете не было транзакций. Кроме того, счет был открыт в том же месяце, и у владельцев не было действующего документа, подтверждающего оплату.

Человек, представившийся менеджером Захави, неоднократно обращался в банк с просьбой разблокировать деньги, но из этого ничего не вышло.

Мошенник угрожал сообщить в УЕФА о «Барселоне» и заблокировать регистрацию игроков, если ему не предоставят деньги. Банк Кипра не поддался давлению и в октябре 2022 года счет был закрыт.

«Барселона» официально заявила, что стала жертвой попытки мошенничества, но деньги в итоге не дошли до преступника.

По теме:
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
ФОТО. Мбаппе получил награду в Реале на фоне сексуального скандала
Президент клуба. Мбаппе знает, кто мог распространить слухи о изнасиловании
Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги
Павло Павленко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Футбол | 17 октября 2024, 08:00 12
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон

Первое место в рейтинге занял легендарный Паоло Мальдини

Звездные игроки НБА, для которых новый сезон станет определяющим
Баскетбол | 17 октября 2024, 13:19 3
Звездные игроки НБА, для которых новый сезон станет определяющим
Звездные игроки НБА, для которых новый сезон станет определяющим

К некоторым баскетболистам будет особенное внимание

Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер
Футбол | 17.10.2024, 17:24
Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер
Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Футбол | 16.10.2024, 20:59
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Футбол | 17.10.2024, 07:22
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 3
Футбол
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54
Футбол
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 8
Другие виды
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 12
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
«Набил Фьюри, как мячик для пинбола». Леффлер назвал номера один в боксе
«Набил Фьюри, как мячик для пинбола». Леффлер назвал номера один в боксе
15.10.2024, 19:00
Бокс
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем