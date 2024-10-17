Барселона заплатила миллион евро мошеннику за трансфер Левандовски

«Барселона» стала жертвой мошенничества и почти потеряла миллион евро из-за неосторожности.

События произошли летом 2022 года, когда «Барселона» подписала контракт с Робертом Левандовски, и теперь стали известны детали расследования, проведенного программой Que t'hi Jugues и SER Catalunya совместно с Paper Trail Media из Германии и специалистом по СМИ по международным расследованиям организованной преступности.

В конце июля 2022 года, после того как «Барселона» приобрела Левандовски за 45 миллионов евро плюс бонусы, на электронную почту руководителя клуба пришло сообщение от мошенника, представившегося Пини Захави, агентом польского форварда.

В письме просили оплатить часть комиссии за подписание футболиста на счет в банке Кипра. Их попросили заплатить комиссию в размере одного миллиона евро, а вся информация для оплаты была предоставлена ​​в электронном письме.

«Барселона» заплатила деньги, но ключевой ход сделал банк, который заблокировал сделку. На счет поступил доход в размере одного миллиона евро, однако банк заблокировал перевод, поскольку охарактеризовал его как «высокий риск», поскольку до этого на этом счете не было транзакций. Кроме того, счет был открыт в том же месяце, и у владельцев не было действующего документа, подтверждающего оплату.

Человек, представившийся менеджером Захави, неоднократно обращался в банк с просьбой разблокировать деньги, но из этого ничего не вышло.

Мошенник угрожал сообщить в УЕФА о «Барселоне» и заблокировать регистрацию игроков, если ему не предоставят деньги. Банк Кипра не поддался давлению и в октябре 2022 года счет был закрыт.

«Барселона» официально заявила, что стала жертвой попытки мошенничества, но деньги в итоге не дошли до преступника.