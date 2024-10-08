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  4. У Левандовски 12 голов в 11-ти матчах. «Не думал, что смогу так удивлять»
Испания
08 октября 2024, 17:50 |
496
0

У Левандовски 12 голов в 11-ти матчах. «Не думал, что смогу так удивлять»

Форвард здорово начал нынешний сезон

08 октября 2024, 17:50 |
496
0
У Левандовски 12 голов в 11-ти матчах. «Не думал, что смогу так удивлять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски на топ-уровне начал новый сезон, забив 12 голов в 11-ти матчах во всех турнирах.

«Я внес изменения в свою подготовку, в свои тренировки. Но не думаю, что мои результаты должны так уж удивлять. Но я был уверен, что мне уже будет сложно кого-то удивить, однако что-то у меня еще получается».

«Нужно отметить классную игру всей команды на старте сезона», – сказал Левандовски.

Каталонская команда лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на три очка.

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Барселона Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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