Испания08 октября 2024, 17:50 |
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У Левандовски 12 голов в 11-ти матчах. «Не думал, что смогу так удивлять»
Форвард здорово начал нынешний сезон
08 октября 2024, 17:50 |
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36-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски на топ-уровне начал новый сезон, забив 12 голов в 11-ти матчах во всех турнирах.
«Я внес изменения в свою подготовку, в свои тренировки. Но не думаю, что мои результаты должны так уж удивлять. Но я был уверен, что мне уже будет сложно кого-то удивить, однако что-то у меня еще получается».
«Нужно отметить классную игру всей команды на старте сезона», – сказал Левандовски.
Каталонская команда лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на три очка.
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