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Сборная УКРАИНЫ
17 октября 2024, 13:39 | Обновлено 17 октября 2024, 13:43
87
0

«Не хватало Миколенко, Бражко...». Экс-хавбек сборной – о матчах в октябре

Олег Шелаев – о перспективах национальной команды

17 октября 2024, 13:39 | Обновлено 17 октября 2024, 13:43
87
0
«Не хватало Миколенко, Бражко...». Экс-хавбек сборной – о матчах в октябре
Facebook. Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ожидает от подопечных Сергея Реброва в заключительных поединках Лиги наций – с грузинами и албанцами:

– Ближайшие недели игроки национальной сборной Украины будут находиться под опекой клубных тренеров и очень важно, чтобы они избежали повреждений, а травмированные вернулись в строй.

На мой взгляд, в последних матчах чувствовалось отсутствие Виталия Миколенко, Владимира Бражко и Виктора Цыганкова. Что касается Максима Таловерова, Ивана Калюжного и Алексея Гуцуляка, который не избежал сотрясения мозга, то они в ноябре могут попасть в заявку.

Считаю, только после того, как появится конкретика в кадровом вопросе, тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым начнет определяться со стратегией на гостевые противостояния с грузинами и албанцами. Поскольку украинцам надо побеждать, то надо будет подбирать тактику с акцентом на атаку. Важно будет учесть каждую мелочь, в октябрьских поединках взаимодействие полузащитников с выдвинутым на острие Артемом Довбиком, желало лучшего.

Конечно, верить в победу – дело легкое, но все будет решаться только на футбольном поле. Все же, я считаю, что у украинской сборной больше шансов достичь нужного результата, – рассказал Шелаев.

Ранее экс-нападающий сборной рассказал, что надо команде для достижения результатов.

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Олег Шелаев сборная Украины по футболу Лига наций Виталий Миколенко Владимир Бражко Виктор Цыганков инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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