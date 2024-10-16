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Лига наций
16 октября 2024, 09:59 | Обновлено 16 октября 2024, 10:00
132
0

Экс-нападающий сборной рассказал, что надо команде для результата

Андрей Воробей – о нынешнем коллективе под руководством Сергея Реброва

16 октября 2024, 09:59 | Обновлено 16 октября 2024, 10:00
132
0
Экс-нападающий сборной рассказал, что надо команде для результата
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал экспертное мнение о потенциале нынешней главной команды страны, которой руководит Сергей Ребров.

– Вспомните, а ваше поколение сильно эмоционально радовалось голам сборной Украины?

– Включите ретро-матчи и посмотрите, как в свое время, когда забивали Шевченко, Ребров и так далее, все радовались. Конечно, радовались! Я о том, что надо проявлять эмоции. Вот в матче с чехами, когда Забарный пошел в этот яркий подкат, очень приятно было наблюдать. На каждом клочке поля такая игра должна быть! Таких, как Калюжный и Забарный, надо еще 3-4 игрока на поле и будет результат. А в середине поля с чехами мы не доиграли, так скажем, – заявил 45-летний Воробей.

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Андрей Воробей сборная Украины по футболу Украина - Чехия Лига наций сборная Чехии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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