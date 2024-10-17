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Вторая лига
Нива Винница
17.10.2024 14:00 - : -
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 октября 2024, 14:00 |
16
0

Нива Винница – Ворскла-2 Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 октября в 14:00 видеотрансляцию матча 11-го тура Второй лиги

17 октября 2024, 14:00 |
16
0
Нива Винница – Ворскла-2 Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

17 октября проходит поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 17 октября

14:00. Нива-2 Винница – Ворскла-2 Полтава

Турнирные таблицы

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Нива Винница Ворскла-2 Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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