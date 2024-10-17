17.10.2024 14:00 - : -
Украина. Вторая лига17 октября 2024, 14:00 |
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Нива Винница – Ворскла-2 Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 октября в 14:00 видеотрансляцию матча 11-го тура Второй лиги
17 октября 2024, 14:00 |
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17 октября проходит поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 17 октября
14:00. Нива-2 Винница – Ворскла-2 Полтава
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