Вторая лига. Играющий президент сделал дубль и вышел в лидеры бомбардиров
Артур Загорулько принес победу винницкой Ниве над резервистами Ворсклы
17 октября состоялся поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Винницкая Нива на домашней арене обыграла резервистов полтавской Ворсклы (3:0).
Играющий президент Нивы Артур Загорулько оформил дубль и стал лидером в списке бомбардиров группы Б (5 мячей).
Вторая лига. 11-й тур, 17 октября
14:00. Нива Винница – Ворскла-2 Полтава – 3:0
Голы: Артур Загорулько, 19, 39, Артем Юрченко, 85
Турнирные таблицы
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Список бомбардиров группы Б Второй лиги
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