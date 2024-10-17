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Вторая лига
Нива Винница
17.10.2024 14:00 – FT 3 : 0
Ворскла-2
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Украина. Вторая лига
17 октября 2024, 21:51 | Обновлено 17 октября 2024, 21:57
664
0

Вторая лига. Играющий президент сделал дубль и вышел в лидеры бомбардиров

Артур Загорулько принес победу винницкой Ниве над резервистами Ворсклы

17 октября 2024, 21:51 | Обновлено 17 октября 2024, 21:57
664
0
Вторая лига. Играющий президент сделал дубль и вышел в лидеры бомбардиров
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

17 октября состоялся поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Винницкая Нива на домашней арене обыграла резервистов полтавской Ворсклы (3:0).

Играющий президент Нивы Артур Загорулько оформил дубль и стал лидером в списке бомбардиров группы Б (5 мячей).

Вторая лига. 11-й тур, 17 октября

14:00. Нива Винница – Ворскла-2 Полтава – 3:0

Голы: Артур Загорулько, 19, 39, Артем Юрченко, 85

Турнирные таблицы

Видеозапись матча

Список бомбардиров группы Б Второй лиги

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Юрченко (Нива Винница).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Ворскла-2 Полтава Артур Загорулько
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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