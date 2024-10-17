Вторая лига. Играющий президент сделал дубль и вышел в лидеры бомбардиров

17 октября состоялся поединок 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Винницкая Нива на домашней арене обыграла резервистов полтавской Ворсклы (3:0).

Играющий президент Нивы Артур Загорулько оформил дубль и стал лидером в списке бомбардиров группы Б (5 мячей).

Вторая лига. 11-й тур, 17 октября

14:00. Нива Винница – Ворскла-2 Полтава – 3:0

Голы: Артур Загорулько, 19, 39, Артем Юрченко, 85

Турнирные таблицы

Видеозапись матча

Список бомбардиров группы Б Второй лиги