Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas

Генеральный директор «УАФ Маркетинг» Артемийс Рябовс рассказал, когда национальная сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas:

«До начала квалификации на чемпионат мира новой формы точно не будет. Сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas осенью 2025 года.

Для того, чтобы переодеть все национальные команды, нужно 20 тысяч единиц одежды. Так быстро они не смогут это сделать. У партнеров Adidas есть возможность лимитированным командам предоставить опцию создать уникальный дизайн. Чтобы была своя айдентика, отсылки к различным символам, истории и эксклюзивная стилистика. От нас не всегда все зависит. Есть желание УАФ, но есть глобальные дедлайны adidas. Мы не можем диктовать только свои условия и где-то надо идти на компромиссы».