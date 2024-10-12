В УАФ объяснили, почему Украина U-21 играла против Англии в старой форме

Молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Украинцы потерпели первое поражение в квалификации, проиграв молодежке «Трех львов» 1:2.

Внимание многих привлек тот факт, что молодежка играла в старой форме от Joma, хотя национальная сборная параллельно играла в новой экипировке от Adidas. В УАФ рассказали, почему так произошло.

«Первым этапом запуска партнерства между УАФ и Adidas является экипировка национальной сборной Украины. Другие сборные пока находятся в переходном периоде и уже с 2025 года будут экипированы Adidas», – говорится в сообщении УАФ.