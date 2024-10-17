Экс-бек сборной Украины удивил тем, почему выбрал Спартак, а не Динамо

Бывший защитник сборной Украины (18 матчей) Дмитрий Парфенов, который в 1998 году перебрался из «Черноморца» в московский «Спартак», высказал противоречивую версию о том, почему тогда он отказался от предложения перейти в киевское «Динамо», которое также делало ему предложение.

«Я вернулся из Киева после разговора с Лобановским и Суркисом. Мне вечером позвонил Есауленко из «Спартака». Я сказал: «Все, выезжаем». С отцом полетели. В принципе, по телефону уже все решили. Это сейчас миллион бумаг, разных пунктов. А тут, раз тебе по телефону сказали и ты приехал, то уже все. В момент подписания контракта меньше всего об этом всем думалось».

«На самом деле в Одессе «Спартак» всегда сильнее любили, чем киевское «Динамо». В чемпионате Украины «Черноморец» всегда боролся с Киевом за золото. И нас то там поддушат, то еще где‑то. Много футболистов переходили в «Спартак»: Пасулько, Цымбаларь, Перепаденко, Никифоров… Плюс ребята, с которыми я играл, очень много рассказывали о «Спартаке». Мне было просто интересно. Другой же чемпионат. Хотелось каких‑то эмоций, вызова, а тут еще и предложение от такого большого клуба. Здесь никакие вопросы даже не поднимались», – заявил Парфенов в интервью российской прессе.

Парфенов завершил карьеру футболиста еще в 2012 году. После этого начал работать тренером, однако в настоящий момент 50-летний Дмитрий сидит без клуба.

С декабря 2023-го по август 2024-го Парфенов был главным тренером казахстанского «Актобе», причем фанаты этой команды изначально были негативно настроены в отношении назначения специалиста, имеющего российский паспорт.