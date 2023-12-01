Экс-футболист сборной Украины возглавил Актобе, фанаты в ярости
Последние 10 лет Дмитрий Парфенов работал в россии
Бывший футболист ряда украинских клубов и национальной сборной Дмитрий Парфенов стал главным тренером казахстанского «Актобе».
Контракт с 49-летним специалистом подписан до завершения сезона-2024 (чемпионат Казахстана проводится по системе «весна-осень»). Отметим, что по итогам завершившегося чемпионата «Актобе» стал бронзовым призером и представит страну в квалификации Лиги конференций.
Примечательно, что фанаты клуба негативно отреагировали на назначение украинского специалиста, который последние десять лет «строил» тренерскую карьеру в россии.
«С нашим бюджетом можно было и заграничного специалиста поискать», «Директора «Актобе» надо уволить», «Ждем очередной провальный сезон», «Он же алкоголик», «Он выглядит идиотом и ничего не понимает в футболе», – лишь некоторые из нелестных комментариев под новостью о назначении Парфенова.
Добавим, что во время игровой карьеры футболист выступал за одесский «Черноморец», «Днепр» и столичный «Арсенал», а в составе сборной Украины провел 18 матчей.
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Интересно кстати: пишут, что тренер - украинец .
Значит паспорт у него наш?