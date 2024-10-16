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Первая лига
Буковина
13.10.2024 14:30 – FT 1 : 1
Подолье
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Украина. Первая лига
16 октября 2024, 23:31 | Обновлено 17 октября 2024, 00:25
60
0

КРИВЕНЦОВ: «Буковина должна была выигрывать 4:0 или 5:0, но ничья»

Коуч клуба из Черновцов прокомментировал матч против Подолья

16 октября 2024, 23:31 | Обновлено 17 октября 2024, 00:25
60
0
КРИВЕНЦОВ: «Буковина должна была выигрывать 4:0 или 5:0, но ничья»
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов прокомментировал домашний матч желто-черных с хмельницким «Подольем» в 12-м туре Первой лиги (1:1).

«Комментарий будет коротким, потому что до 70-й минуты мы должны выигрывать где-то 4:0, 5:0. Не использовали свои моменты удвоить или утроить счет. За игру команды не стыдно. Ребята старались и действовали на высоких скоростях.

«Подолье» сравняло счет, использовав свой первый повод для взятия ворот. Понятно, что после этого мы пошли вперед большими силами, начали рисковать. Могли довести матч до победы, но этого не произошло, хотя на 90-й минуте в ворота соперника не был поставлен чистый пенальти.

Счет на табло: ничья, а судейство – не наше дело. Наша – улучшать свою игру, забивать голы, реализовывать свои моменты. Результатом матча недоволен, а отношением ребят к своим обязанностям, их бойцовскими качествами – напротив, доволен».

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Пасичник (Подолье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Буковина).
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Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Первая лига Украины пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Валерий Кривенцов
Николай Степанов Источник: ФК Буковина
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