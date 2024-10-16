КРИВЕНЦОВ: «Буковина должна была выигрывать 4:0 или 5:0, но ничья»

Главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов прокомментировал домашний матч желто-черных с хмельницким «Подольем» в 12-м туре Первой лиги (1:1).

«Комментарий будет коротким, потому что до 70-й минуты мы должны выигрывать где-то 4:0, 5:0. Не использовали свои моменты удвоить или утроить счет. За игру команды не стыдно. Ребята старались и действовали на высоких скоростях.

«Подолье» сравняло счет, использовав свой первый повод для взятия ворот. Понятно, что после этого мы пошли вперед большими силами, начали рисковать. Могли довести матч до победы, но этого не произошло, хотя на 90-й минуте в ворота соперника не был поставлен чистый пенальти.

Счет на табло: ничья, а судейство – не наше дело. Наша – улучшать свою игру, забивать голы, реализовывать свои моменты. Результатом матча недоволен, а отношением ребят к своим обязанностям, их бойцовскими качествами – напротив, доволен».