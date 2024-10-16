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Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 20:37 | Обновлено 16 октября 2024, 20:45
48
0

ФОТО. Противодействие договорнякам. Состоялась встреча УАФ, НОК и клубов

Своим мнением поделились представители Александрии, Колоса, Ворсклы и ЛНЗ

16 октября 2024, 20:37 | Обновлено 16 октября 2024, 20:45
48
0
ФОТО. Противодействие договорнякам. Состоялась встреча УАФ, НОК и клубов
УАФ

15 октября в Киеве в Доме футбола состоялась встреча межведомственной рабочей группы Национальная платформа добродетели спорта и Украинской ассоциации футбола с представителями клубов Премьер-лиги и ПФЛ Украины по противодействию манипулированиям в спорте.

В нем приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета Украины, Украинской ассоциации футбола, клубов Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги, отдела женского и девичьего футбола, Ассоциации футзала Украины, Ассоциации пляжного футбола Украины и члены «Национальной платформы добродетели спорта».

С приветственными словами к более чем 70 участникам выступили первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Юрий Музыка и первый вице-президент УАФ Павел Бойчук. Также с приветственным словом к собравшимся обратился в режиме онлайн руководитель подразделения УЕФА по противодействию договорным матчам Винсент Вен.

Важную роль Национального олимпийского комитета Украины в борьбе с манипуляциями в спорте подчеркнул первый вице-президент НОК Алексей Перевозцев. С докладом о деятельности Украинской ассоциации футбола в направлении этики и добродетели выступил председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Андрей Давыденко.

В дальнейшем участники обсудили проблематику договорных матчей и других манипулирований спортивными соревнованиями на национальном и международном уровнях и деятельность Национальной платформы добродетели спорта.

Аналитик ФК «Александрия» Евгений Гресь: «К счастью, у «Александрии» такой проблемы не существует и, я надеюсь, не будет существовать. В то же время хочу отметить, что это было очень важное и нужное мероприятие, которое имеет целью улучшать ситуацию в нашем футболе. Мне нравится современный подход нового руководства Комитета по этике и честной игре, нравится их открытость. Мы всегда будем готовы сотрудничать, делать все, чтобы в нашем футболе не было проблем с манипулированием».

Спортивный директор ФК «Колос» Виталий Лисицкий: «Я считаю, что нынешнее совещание было действительно полезным. Тему договорных матчей нужно поднимать, над ней работать и держать на контроле. Это очень важно. У нас в «Колосе» есть понимание, что в спорте всегда должен быть честный результат, и наш клуб только за добродетель в футболе. Думаю, что такие мероприятия нужно проводить и дальше. Предоставлять людям определенное образование, делать конференции по этому вопросу. Надо работать не только с менеджментом клубов, но и с футболистами и персоналом».

Представитель ФК «Ворскла» Максим Пестряк: «Это очень актуальная мера, проведенная в рамках реализации соответствующей программы Минмолодежьспорта, НОК и УАФ. Очень важно присутствие всех без исключения представителей клубов. Особенно приятно было познакомиться с новым составом Комитета по этике и честной игре. Думаю, что мы будем сотрудничать в целях реализации этой программы не только на бумаге, но и в рамках спортивных соревнований в Украине. Мы считаем, что нужно постоянно принимать меры, которые повлияют на реализацию именно честной игры. Чтобы не возникало даже желания приобщиться к манипулированию результатами».

Технический директор черкасского ЛНЗ Александр Чабан: «Были очень рады увидеть своих коллег, пообщаться. Комитет по этике и честной игре напомнил нам о существовании договорных матчей, хотя сейчас их в Украине случается гораздо меньше, чем в том же 2018 году. Такие меры очень нужны. Пообщаться лицом к лицу – это очень положительно. Почему возникают проблемы с манипулированием? Иногда, и особенно молодым футболистам, которые видят, что кто лучше одевается или имеет дорогой автомобиль, хочется быстрых денег. Они могут поддаться искушению и принять участие в таких мероприятиях. Поэтому, если правильно доносить информацию молодым игрокам о возможных последствиях, такого случаться не будет. Те, кто хочет строить карьеру на будущее, а не на один день, все поймут».

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НОК Украины Украинская ассоциация футбола договорные матчи Павел Бойчук Алексей Перевезенцев Андрей Давыденко Комитет этики и честной игры УАФ Евгений Гресь Виталий Лисицкий Александрия Колос Ковалевка Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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