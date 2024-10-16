Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду
Звездные футболисты продолжают соревноваться между собой
Во вторник, 16 октября, сборная Аргентины разгромила сборную Боливии со счетом 6:0. Капитан аргентинцев Лионель Месси провел фантастический матч – забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Этот хет-трик стал уже десятым для Месси в международных матчах Аргентины. По этому показателю Лионель догнал Криштиану Роналду, который имеет 10 хет-триков в составе Португалии.
Роналду тоже сыграл свой матч за национальную сборную, однако не совсем удачно. Португалия потеряла очки в матче Лиги наций против Шотландии на выезде – 0:0.
Стало известно, что украинский вратарь Анталоий Трубин попал в символическую сборную Лиги наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немец пока не уверен, что стоит это делать
Эвандер выделил Майка Тайсона