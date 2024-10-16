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  4. Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду
Чемпионат мира
16 октября 2024, 16:45 |
724
0

Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду

Звездные футболисты продолжают соревноваться между собой

16 октября 2024, 16:45 |
724
0
Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Во вторник, 16 октября, сборная Аргентины разгромила сборную Боливии со счетом 6:0. Капитан аргентинцев Лионель Месси провел фантастический матч – забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Этот хет-трик стал уже десятым для Месси в международных матчах Аргентины. По этому показателю Лионель догнал Криштиану Роналду, который имеет 10 хет-триков в составе Португалии.

Роналду тоже сыграл свой матч за национальную сборную, однако не совсем удачно. Португалия потеряла очки в матче Лиги наций против Шотландии на выезде – 0:0.

Стало известно, что украинский вратарь Анталоий Трубин попал в символическую сборную Лиги наций.

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Лионель Месси Криштиану Роналду
Микола Титюк Источник: Goal.com
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