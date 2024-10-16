Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
WhoScored оценил игру Анатолия Трубина
С 13 по 15 октября 2024 года состоялись матчи 4-го тура Лиги наций 2024/25.
В частности, свой поединок провела и сборная Украины – «сине-желтые» сыграли в результативную ничью 1:1 против национальной команды Грузии.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия всех футболистов и обнародовал символическую команду 4-го тура дивизиона В. В ее состав попал только 1 украинец – вратарь Анатолий Трубин с оценкой 7.57.
Ранее в символическую сборную прошлого, 3-го тура Лиги наций попал Максим Таловеров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом форвард оценил матчи сборной Украины в Лиге наций
Усик остается чемпионом, а в топ-10 вошел Уордли