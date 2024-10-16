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Лига наций
16 октября 2024, 15:06 |
1004
0

Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций

WhoScored оценил игру Анатолия Трубина

16 октября 2024, 15:06 |
1004
0
Украинец попал в символическую сборную 4-го тура Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

С 13 по 15 октября 2024 года состоялись матчи 4-го тура Лиги наций 2024/25.

В частности, свой поединок провела и сборная Украины – «сине-желтые» сыграли в результативную ничью 1:1 против национальной команды Грузии.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия всех футболистов и обнародовал символическую команду 4-го тура дивизиона В. В ее состав попал только 1 украинец – вратарь Анатолий Трубин с оценкой 7.57.

Ранее в символическую сборную прошлого, 3-го тура Лиги наций попал Максим Таловеров.

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Анатолий Трубин WhoScored сборная Украины по футболу Лига наций символическая сборная сборная Чехии по футболу Украина - Чехия
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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