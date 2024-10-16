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  4. Адвокат Мбаппе: «Он не понимает, в чем его обвиняют»
Испания
16 октября 2024, 16:05 |
198
1

Адвокат Мбаппе: «Он не понимает, в чем его обвиняют»

Скандал вокруг французского футболиста продолжает разгораться

16 октября 2024, 16:05 |
198
1
Адвокат Мбаппе: «Он не понимает, в чем его обвиняют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мари Кану-Бернар, адвокат Килиана Мбаппе, прокомментировала обвинения в адрес своего клиента:

«Мы говорим о заявлении, но мы не знаем подробностей. Мбаппе никогда не бывает одиноким, он постоянно на виду у людей. Это исключает любые незаконные действия со стороны Килиана.

Он очень спокойно себя ведет, несмотря на скандал. Но Килиан ошеломлен тем шумом, который подняли в СМИ. Он понятия не имеет, в чем его обвиняют. Килиан сделает все, что от него потребует шведское правосудие, так как ему нечего скрывать», – рассказала Мари.

На эту ситуацию уже отреагировал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

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Килиан Мбаппе
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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VovanSidorovi4
Видать мало денег заплатили жрице любви.
Та хочет больше.
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