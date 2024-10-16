Адвокат Мбаппе: «Он не понимает, в чем его обвиняют»

Мари Кану-Бернар, адвокат Килиана Мбаппе, прокомментировала обвинения в адрес своего клиента:

«Мы говорим о заявлении, но мы не знаем подробностей. Мбаппе никогда не бывает одиноким, он постоянно на виду у людей. Это исключает любые незаконные действия со стороны Килиана.

Он очень спокойно себя ведет, несмотря на скандал. Но Килиан ошеломлен тем шумом, который подняли в СМИ. Он понятия не имеет, в чем его обвиняют. Килиан сделает все, что от него потребует шведское правосудие, так как ему нечего скрывать», – рассказала Мари.

На эту ситуацию уже отреагировал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.