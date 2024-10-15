Дешам отреагировал на слухи об обвинении Мбаппе в изнасиловании
Звездный форвард попал в очередной скандал
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что сообщение о том, что капитан Килиан Мбаппе находится под следствием по подозрению в изнасиловании в Швеции, «не является хорошим событием для национальной сборной» после того, как сам игрок отверг обвинения, назвав их «фейковыми новостями».
«Каждый волен писать то, что хочет, но вокруг французской команды царит негативная атмосфера», – заявил Дешам журналистам после вчерашней победы его команды со счетом 2:1 над Бельгией в Лиге наций УЕФА.
После того, как шведская газета Aftonbladet сообщила, что в полицию поступило заявление об изнасиловании, но не назвала, кто именно обвиняется, другое издание, Expressen, сообщило, что подозреваемым является 25-летний Мбаппе.
«Будьте осторожны, когда поднимаете вещи. Вам лучше сделать небольшой шаг назад, прежде чем публиковать что-либо, но такие вещи случаются так часто. Есть вещи, которые несложно проверить, но если вы доверяете чему-то старому...
В любом случае я не собираюсь говорить с ним об этом. Он достаточно большой, чтобы знать, как общаться», – добавил наставник сборной Франции.
Со среды по пятницу на прошлой неделе футболист находился в Швеции с друзьями и остановился в отеле Bank Hotel в центре города.
В четверг звезда мадридского «Реала» посетил ресторан Chez Jolie, после чего направился в ночной клуб V, а затем вернулся в свой отель на черном фургоне со своей свитой.
Aftonbladet сообщила, что полиция расследует изнасилование в отеле в центре Стокгольма, которое предположительно произошло в четверг вечером.
Но Мбаппе поделился газетной статьей о предполагаемом изнасиловании в X и написал: «Фейковые новости! Это становится настолько предсказуемым, как раз перед слушанием, как будто случайно», имея в виду слушание в рамках его борьбы с бывшим клубом «ПСЖ» по поводу 50 миллионов евро невыплаченной заработной платы и бонусов, которое должно состояться сегодня.
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