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Англия
16 октября 2024, 13:56 | Обновлено 16 октября 2024, 13:59
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0

Большой трансфер для Ливерпуля. 50 миллионов евро за одноклубника Трубина

Альваро Каррерас может вернуться в Англию

16 октября 2024, 13:56 | Обновлено 16 октября 2024, 13:59
411
0
Большой трансфер для Ливерпуля. 50 миллионов евро за одноклубника Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine.Альваро Каррерас

«Ливерпуль» может претерпеть серьезные изменения в ближайшие годы. Команда Арне Слота очень хорошо начала сезон 2024/25 в английской Премьер-лиге. Однако не исключено, что команде предстоят кадровые перестановки.

Что касается защиты, будущее Трента Александра-Арнольда неопределенно. «Реал» заинтересован в подписании английского футболиста.

Не исключено, что Эндрю Робертсон также проведет последние несколько месяцев на «Энфилде». 30-летний шотландец выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

Его контракт действителен до конца сезона 2025/26. По данным O Jogo, клуб уже нашел преемника Робертсона на посту левого защитника.

Это будет Альваро Каррерас из лиссабонской «Бенфики», за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. За игрока «Ливерпулю» придется заплатить много денег.

Речь идет о 50 миллионах евро. Летом португальский клуб заплатил за игрока «Манчестер Юнайтед» в несколько раз меньше – шесть миллионов евро.

Ранее была информация, что «Бенфику» могут дисквалифицировать на три года.

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Ливерпуль Бенфика трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Трент Александер-Арнольд Эндрю Робертсон
Павло Павленко Источник: O Jogo
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