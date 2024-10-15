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  4. У Трубина проблемы. Бенфику могут отстранить на три года. Что случилось?
Португалия
15 октября 2024, 20:42 | Обновлено 15 октября 2024, 21:16
2007
1

У Трубина проблемы. Бенфику могут отстранить на три года. Что случилось?

«Орлов» обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве

15 октября 2024, 20:42 | Обновлено 15 октября 2024, 21:16
2007
1
У Трубина проблемы. Бенфику могут отстранить на три года. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

Португальский гранд «Бенфика», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин, вляпалась в громкий скандал.

По информации Globo, самый титулованный клуб Португалии обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве в 2017 году. Португальские прокуроры требуют, чтобы «Бенфику» наказали дисквалификацией, речь идет о сроке от 6 месяцев до 3 лет отстранения от футбола.

«Бенфика» за 7 туров чемпионата Португалии по футболу набрала 16 очков и занимает третье место в португальском чемпионате.

Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Рогера Шмидта за неудовлетворительные результаты.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу скандал дисквалификация
Дмитро Олійник Источник: Globo Esporte
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Gargantua81
это Руй Кошта попался?
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