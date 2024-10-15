У Трубина проблемы. Бенфику могут отстранить на три года. Что случилось?
«Орлов» обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве
Португальский гранд «Бенфика», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин, вляпалась в громкий скандал.
По информации Globo, самый титулованный клуб Португалии обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве в 2017 году. Португальские прокуроры требуют, чтобы «Бенфику» наказали дисквалификацией, речь идет о сроке от 6 месяцев до 3 лет отстранения от футбола.
«Бенфика» за 7 туров чемпионата Португалии по футболу набрала 16 очков и занимает третье место в португальском чемпионате.
Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Рогера Шмидта за неудовлетворительные результаты.
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