У Трубина проблемы. Бенфику могут отстранить на три года. Что случилось?

Португальский гранд «Бенфика», за которую играет украинский вратарь Анатолий Трубин, вляпалась в громкий скандал.

По информации Globo, самый титулованный клуб Португалии обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве в 2017 году. Португальские прокуроры требуют, чтобы «Бенфику» наказали дисквалификацией, речь идет о сроке от 6 месяцев до 3 лет отстранения от футбола.

«Бенфика» за 7 туров чемпионата Португалии по футболу набрала 16 очков и занимает третье место в португальском чемпионате.

Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Рогера Шмидта за неудовлетворительные результаты.