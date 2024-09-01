ОФИЦИАЛЬНО. Трубин в Бенфике остался без главного тренера
Португальский клуб попрощался с немецким специалистом Рогером Шмидтом
Рогер Шмидт больше не является тренером «Бенфики». Об этом на пресс-конференции заявил президент клуба Руй Кошта.
Кошта также уточнил, что преемник Шмидта станет известен в ближайшее время.
Отметим, что 57-летний немецкий специалист работал в португальском клубе с июля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 115 матчей, став чемпионом Португалии в сезона 2022/23, а также завоевав Суперкубок Португалии 2023.
На старте сезона «Бенфика» набрала 7 очков в четырех матчах национального чемпионата.
Украинский вратарь Анатолий Трубин стал игроком «орлов» в августе 2023 года и является основным голкипером команды.
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Шмидт последний сезон напоминал Луческу в ДК - методы работавшие в чемпионском сезоне, уже не приносили результат, а использовать что то новое, он не мог или не хотел!
Хотя и довольно странные действия в лице президента Руя Кошты тоже нельзя не вспомнить!
Например в этом сезоне ушли - Рафа, Невес, Жоао Марио и Нересв прошлом Енцо Рамос и Гримальдо . На их же место не были купленны равноценные замены.
И поэтому сейчас вся креативная линия Бенфики - то турок Кокчу который вынежден играть на фланге хотя лучше себя чувсвует в центральной зоне или на фланге
36 летний Ди Мария- который почти не имел отдыха после Кубка Америки, и 18 летний ребенок Престиани - талант, но еще сыроват для уровня борьбы за чемпионство!
Павлидис же - которыц играет 9 ку - очень зависим от полузащиты - и если его не будут снабжать, сам он много не забьет!
так что Трубину предстоит довольно сложный сезон и думаю снова без чемпионства !