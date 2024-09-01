ОФИЦИАЛЬНО. Трубин в Бенфике остался без главного тренера

Рогер Шмидт больше не является тренером «Бенфики». Об этом на пресс-конференции заявил президент клуба Руй Кошта.

Кошта также уточнил, что преемник Шмидта станет известен в ближайшее время.

Отметим, что 57-летний немецкий специалист работал в португальском клубе с июля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 115 матчей, став чемпионом Португалии в сезона 2022/23, а также завоевав Суперкубок Португалии 2023.

На старте сезона «Бенфика» набрала 7 очков в четырех матчах национального чемпионата.

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал игроком «орлов» в августе 2023 года и является основным голкипером команды.