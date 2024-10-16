Экс-игрок Динамо отметил приятную особенность нынешней Лиги наций

Бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о текущем розыгрыше Лиги наций сезона 2024/2025.

– Какое в целом ваше впечатление от нынешней Лиги наций?

– Знаете, об этом турнире можно судить хотя бы по нынешним событиям. Лига наций настолько интересна, что очень трудно бывает спрогнозировать расстановку сил в борьбе в той или иной группе. Скажем, сегодня ты можешь быть в таблице первым, а завтра – последним. Мы уже не раз были свидетелями непредсказуемых результатов, когда откровенно слабая команда может отбирать очки у фаворита, – рассказал Хлус.

Ранее Виктор Хлус обрисовал в печальном свете перспективы Украины в Лиге наций.