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Лига наций
16 октября 2024, 11:57 | Обновлено 16 октября 2024, 12:03
291
0

Экс-игрок Динамо отметил приятную особенность нынешней Лиги наций

Виктор Хлус – о текущем евротурнире для национальных команд

16 октября 2024, 11:57 | Обновлено 16 октября 2024, 12:03
291
0
Экс-игрок Динамо отметил приятную особенность нынешней Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о текущем розыгрыше Лиги наций сезона 2024/2025.

– Какое в целом ваше впечатление от нынешней Лиги наций?

– Знаете, об этом турнире можно судить хотя бы по нынешним событиям. Лига наций настолько интересна, что очень трудно бывает спрогнозировать расстановку сил в борьбе в той или иной группе. Скажем, сегодня ты можешь быть в таблице первым, а завтра – последним. Мы уже не раз были свидетелями непредсказуемых результатов, когда откровенно слабая команда может отбирать очки у фаворита, – рассказал Хлус.

Ранее Виктор Хлус обрисовал в печальном свете перспективы Украины в Лиге наций.

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Лига наций Виктор Хлус сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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