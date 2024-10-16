Экс-игрок Динамо обрисовал в печальном свете перспективы Украины в ЛН

Экс-нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о перспективах национальной команды Украины в заключительных поединках Лиги наций:

– Давайте идти вперед и попробуем предсказать, что может быть в двух следующих матчах нашей национальной команды. Оба поединка мы играем на выезде – в Грузии и Албании. Вот скажите мне, пожалуйста, после того, как грузины проиграли два матча подряд, причем, накануне – на своем поле, могут ли они позволить себе проиграть? Я смотрел трансляцию Грузия – Албания от начала и до конца, поэтому могу сказать, что хозяева поля проиграли не по делу. Уже в первом тайме грузины выглядели убедительнее, а во втором захватили инициативу полностью. Соотношение было где-то 70 на 30 в их пользу. У команды Вилли Саньйоля были благоприятные моменты, она могла забить. Но произошло чудо: грузины проиграли у себя дома. И вот теперь сборной Украины придется встречаться с командой, которая четыре дня назад уже проиграла им первую из двух октябрьских встреч. Можете себе представить, с какими ощущениями и настроением грузины будут ждать нас в Тбилиси. То же самое могу сказать и о другом сопернике команды Сергея Реброва – сборной Албании, которая на своем поле в заключительном матче будет стремиться во что бы то ни стало победить.

Самое страшное то, что по итогам группового раунда Лиги наций мы можем «вылететь» и в будущем играть, скажем, с Фарерскими островами. Мне кажется, худшего сценария для нашей сборной и не придумать. Так вот, если мы действительно «вылетим», то следующий год у нас будет... счастливым. Почему? Потому что мы будем играть с представителями тех стран, против которых можно играть даже впятером. Поэтому ожидания относительно заключительных матчей в Лиге наций достаточно тревожные.

– Неужели не питаете радужных надежд?

– Понятное дело, что при хорошем стечении обстоятельств наша главная команда может финишировать и первой. Правда, для этого нужно «шлепнуть» обоих соперников. Впрочем, в случае получения 10 итоговых очков тоже трудно быть первыми. Не могут же конкуренты писать себе нули во встречах между собой, не так ли? Поэтому все это печально для нас. Ведь сборная Украины по подбору исполнителей в целом дала нам основания для самых высоких ожиданий. Но ... Взять, скажем, недавний матч с той же Грузией. Да, мы выиграли 1:0, однако грузины нас переиграли, – заявил 66-летний Хлус.