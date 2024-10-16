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Лига наций
16 октября 2024, 09:03 | Обновлено 16 октября 2024, 09:08
956
3

«Чехи нас перебегали». Ветеран Динамо не впечатлен играми Украины в октябре

По мнению Виктора Хлуса, украинцы, возможно, попадут в компанию к Фарер

16 октября 2024, 09:03 | Обновлено 16 октября 2024, 09:08
956
3
«Чехи нас перебегали». Ветеран Динамо не впечатлен играми Украины в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine

Неудача в поединке с Чехией во Вроцлаве, где сборная Украины сыграла вничью, 1:1, оставила неприятный осадок как у болельщиков, так и у самих футболистов.

А что думают по этому поводу специалисты? Один из них, экс-нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус высказал свое видение этого результата в комментарии Sport.ua.

– Даже сказать нечего, – с разочарованием в голосе начал свой рассказ специалист, – Ожидания от этой игры были гораздо большими, чем то, что мы увидели на самом деле. Как по мне, то наша команда превосходила сборную Чехии по индивидуальному мастерству исполнителей. Однако увиденное вчера во вроцлавском матче меня очень разочаровало. Я даже не увидел той агрессии, которая была в игре украинцев в поединке с Грузией. Впрочем, может она и была, но сил у них не было. Мы все видели, что чехи нас просто переиграли, перебегали. Как, скажите мне, можно играть без моментов и ударов по воротам? Для меня, как бывшего футболиста и украинского гражданина, этот результат можно считать достойным. Но на самом деле то, что мы увидели на поле, всех нас разочаровало.

– Особенно если учесть, что в ноябре их ждет лидер, сборная Грузии, которая умудрилась уступить в родных стенах Албании.

– Давайте идти вперед и попробуем предсказать, что может быть в двух следующих матчах нашей национальной команды. Оба поединка мы играем на выезде - в Грузии и Албании. Вот скажите мне, пожалуйста, после того, как грузины проиграли два матча подряд, причем, накануне – на своем поле, могут ли они позволить себе проиграть? Я смотрел трансляцию Грузия – Албания от начала и до конца, поэтому могу сказать, что хозяева поля проиграли не по делу. Уже в первом тайме грузины выглядели убедительнее, а во втором захватили инициативу полностью. Соотношение было где-то 70 на 30 в их пользу. У команды Вилли Саньйоля были благоприятные моменты, она могла забить. Но произошло чудо: грузины проиграли у себя дома. И вот теперь сборной Украины придется встречаться с командой, которая четыре дня назад уже проиграла им первую из двух октябрьских встреч. Можете себе представить, с какими ощущениями и настроением грузины будут ждать нас в Тбилиси. То же самое могу сказать и о другом сопернике команды Сергея Реброва -– сборной Албании, которая на своем поле в заключительном матче будет стремиться во что бы то ни стало победить.

Самое страшное то, что по итогам группового раунда Лиги наций мы можем «вылететь» и в будущем играть, скажем, с Фарерскими островами. Мне кажется, худшего сценария для нашей сборной и не придумать. Так вот, если мы действительно «вылетим», то следующий год у нас будет... счастливым. Почему? Потому что мы будем играть с представителями тех стран, против которых можно играть даже впятером. Поэтому ожидания относительно заключительных матчей в Лиге наций достаточно тревожные.

– Неужели не питаете радужных надежд?

– Понятное дело, что при хорошем стечении обстоятельств наша главная команда может финишировать и первой. Правда, для этого нужно «шлепнуть» обоих соперников. Впрочем, в случае получения 10 итоговых очков тоже трудно быть первыми. Не могут же конкуренты писать себе нули во встречах между собой, не так ли? Поэтому все это печально для нас. Ведь сборная Украины по подбору исполнителей в целом дала нам основания для самых высоких ожиданий. Но ... Взять, скажем, недавний матч с той же Грузией. Да, мы выиграли 1:0, однако грузины нас переиграли.

– Какое в целом ваше впечатление от нынешней Лиги наций?

– Знаете, об этом турнире можно судить хотя бы по нынешним событиям. Лига наций настолько интересна, что очень трудно бывает спрогнозировать расстановку сил в борьбе в той или иной группе. Скажем, сегодня ты можешь быть в таблице первым, а завтра – последним. Мы уже не раз были свидетелями непредсказуемых результатов, когда откровенно слабая команда может отбирать очки у фаворита.

Ранее экс-игрок сборной Украины Андрей Воробей высказался о полузащите команды Счершгея Реброва в матче с Чехией.

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Виктор Хлус Лига наций инсайд сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Strontium
Чехи играют дома и там спят и питаются.
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Gargantua81
чехи перебегали но в конце сдохли и еле ноги волочили. в конце просто нужно было опустить мячик на землю и раскатать.
но у этой сборной командная игра очень слабая и управляемость очень плохая.
не знаю что случилось с Ребровым
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0
Letifer
Серйозно? Можна грати вп'ятьох проти умовних Фарер? Людина відірвана від реальності
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