Билеты на прощание с Надалем обошлись в 141 тысячу евро

На прошлой неделе один из лучших теннисистов всех времен Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры, и ему остается только появиться на корте на Кубке Дэвиса, матчах, которые привлекут больше внимания, чем когда-либо.

После тяжелой борьбы с травмами Надаль решил положить конец агонии и завершить блестящую карьеру на родной земле. Его последним выступлением станет розыгрыш Кубка Дэвиса, где он сыграет за сборную Испании.

Соревнования запланированы на период с 19 по 24 ноября, все билеты на эти поединки распроданы. Не вызывает сомнений то, что Надаль выйдет на площадку против Нидерландов в четвертьфинале Кубка Дэвиса 19 ноября, и это может быть его последний матч.

Билеты на Кубок Дэвиса долгое время были недоступны, и теперь они доступны только на перепродажной площадке Viagogo. Самый дешевый билет на самое дальнее место стоит 2000 евро, а билеты премиум-класса стоят целых 141 000 евро.

За свою великолепную карьеру Надаль выиграл 22 титула Большого шлема, в том числе 14 на Ролан Гаррос. К этому он добавил четыре титула на Открытом чемпионате США и по два титула на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.

Он также выиграл олимпийское золото в Пекине в 2008 году и 36 титулов Мастерса. Он входил в самое большое трио в истории тенниса вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.