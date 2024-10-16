Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Билеты на прощание с Надалем обошлись в 141 тысячу евро
Кубок Дэвиса
16 октября 2024, 10:53 |
354
0

Билеты на прощание с Надалем обошлись в 141 тысячу евро

Испанец принял решение попрощаться с профессиональным спортом

16 октября 2024, 10:53 |
354
0
Билеты на прощание с Надалем обошлись в 141 тысячу евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

На прошлой неделе один из лучших теннисистов всех времен Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры, и ему остается только появиться на корте на Кубке Дэвиса, матчах, которые привлекут больше внимания, чем когда-либо.

После тяжелой борьбы с травмами Надаль решил положить конец агонии и завершить блестящую карьеру на родной земле. Его последним выступлением станет розыгрыш Кубка Дэвиса, где он сыграет за сборную Испании.

Соревнования запланированы на период с 19 по 24 ноября, все билеты на эти поединки распроданы. Не вызывает сомнений то, что Надаль выйдет на площадку против Нидерландов в четвертьфинале Кубка Дэвиса 19 ноября, и это может быть его последний матч.

Билеты на Кубок Дэвиса долгое время были недоступны, и теперь они доступны только на перепродажной площадке Viagogo. Самый дешевый билет на самое дальнее место стоит 2000 евро, а билеты премиум-класса стоят целых 141 000 евро.

За свою великолепную карьеру Надаль выиграл 22 титула Большого шлема, в том числе 14 на Ролан Гаррос. К этому он добавил четыре титула на Открытом чемпионате США и по два титула на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.

Он также выиграл олимпийское золото в Пекине в 2008 году и 36 титулов Мастерса. Он входил в самое большое трио в истории тенниса вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

По теме:
Стала известна цена билетов на матч Лиги Европы между Ромой и Динамо
Началась продажа билетов на матч между ПСВ и Шахтером в Лиге чемпионов
Все билеты на матч Оболонь – Динамо Киев проданы. Когда состоится матч?
Рафаэль Надаль билеты Кубок Дэвиса
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Футбол | 16 октября 2024, 06:23 5
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров

Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал

ВИДЕО. «Какой драйв». Костюк подбила итоги сезона 2024 года
Теннис | 15 октября 2024, 19:48 1
ВИДЕО. «Какой драйв». Костюк подбила итоги сезона 2024 года
ВИДЕО. «Какой драйв». Костюк подбила итоги сезона 2024 года

Видимо, Марта в этом году больше на соревнованиях не выступит

Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Футбол | 15.10.2024, 14:17
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Футбол | 16.10.2024, 05:19
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Футбол | 16.10.2024, 04:15
Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 22
Другие виды
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем