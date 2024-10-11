Цены на Кубок Дэвиса подскочили из-за завершения карьеры Надаля

После того, как выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру и следующий Кубок Дэвиса станет для него последним, это вызвало нешуточный ажиотаж среди болельщиков.

Как сообщает портал Sport.es, стоимость билетов на турнир выросла до космических цен, особенно на сайтах перепродажи. Если за день до объявления билеты стоили 60 евро, то теперь их можно найти не менее чем за 1500 евро на таких платформах.

На официальном сайте соревнований все билеты на вероятное участие Надаля были очень быстро распроданы. 19 ноября Испания должна сыграть с Нидерландами в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Прогнозируют, что цены на это мероприятие могут подняться до 2400 евро.