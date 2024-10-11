Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цены на Кубок Дэвиса подскочили из-за завершения карьеры Надаля
WTA
11 октября 2024, 19:18 | Обновлено 11 октября 2024, 19:20
242
0

Цены на Кубок Дэвиса подскочили из-за завершения карьеры Надаля

Касается это сайтов, где осуществляется перепродажа билетов

11 октября 2024, 19:18 | Обновлено 11 октября 2024, 19:20
242
0
Цены на Кубок Дэвиса подскочили из-за завершения карьеры Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

После того, как выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру и следующий Кубок Дэвиса станет для него последним, это вызвало нешуточный ажиотаж среди болельщиков.

Как сообщает портал Sport.es, стоимость билетов на турнир выросла до космических цен, особенно на сайтах перепродажи. Если за день до объявления билеты стоили 60 евро, то теперь их можно найти не менее чем за 1500 евро на таких платформах.

На официальном сайте соревнований все билеты на вероятное участие Надаля были очень быстро распроданы. 19 ноября Испания должна сыграть с Нидерландами в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Прогнозируют, что цены на это мероприятие могут подняться до 2400 евро.

По теме:
Встреча с Довбиком. На матче Рома – Динамо ожидается аншлаг
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Перельо – вдохновение Рафаэля Надаля!
ДЖОКОВИЧ: «Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис»
Кубок Дэвиса Рафаэль Надаль билеты
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 11 октября 2024, 11:25 11
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией

Команды встретятся 11 октября в Познани

Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Футбол | 11 октября 2024, 12:20 8
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об успехе украинской «молодежки» в отборе на чемпионат Европы

Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Футбол | 11.10.2024, 06:23
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Футбол | 11.10.2024, 17:03
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Экс-форвард Шахтера: «Когда такое было, что мы могли проиграть Грузии?»
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
Теннис | 11.10.2024, 07:01
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 9
Футбол
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 18:01
Теннис
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
ФОТО. Модель с рф сядет в тюрьму на 2 года после секса с игроком Милана
ФОТО. Модель с рф сядет в тюрьму на 2 года после секса с игроком Милана
09.10.2024, 21:43 18
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 2
Война
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
11.10.2024, 08:04 1
Футбол
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
10.10.2024, 13:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем