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  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Четыре очка сборной в октябре – неплохой результат»
Лига наций
16 октября 2024, 08:52 | Обновлено 16 октября 2024, 08:54
271
3

Виталий КОСОВСКИЙ: «Четыре очка сборной в октябре – неплохой результат»

Экс-защитник сборной Украины – об игре сине-желтых против чехов

16 октября 2024, 08:52 | Обновлено 16 октября 2024, 08:54
271
3
Виталий КОСОВСКИЙ: «Четыре очка сборной в октябре – неплохой результат»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что ему импонировало в действиях подопечных Сергея Реброва в октябрьских матчах Лиги наций по футболу с грузинами и чехами:

«На мой взгляд, по сравнению с сентябрьскими противостояниями в Праге в Польше украинская сборная выглядела значительно более сплоченной, более мотивированной прыгнуть выше головы. Это можно объяснить приглашением целой группы новичков, которым не терпелось доказать, что тренерский штаб не ошибся с их выбором.

Я считаю, что четыре очка набранные в октябре – хорошее достижение. Кстати, могло быть и больше, если бы Николай Шапаренко в дебюте вчерашнего поединка реализовал голевой момент. Однако не так случилось, как думалось и вскоре сработало старое правило: не забиваешь из выгодной позиции – пропускаешь. И для того, чтобы отыграться пришлось тратить уже вдвое больше сил, ведь чехи – физически крепкие. Не исключено, что именно по этой причине рвение у номинальных хозяев постепенно иссякло и пришлось ограничиться ничьей.

Что дальше? Еще раз убеждаешься, что незаменимых игроков не бывает. Отсутствие нескольких ведущих исполнителей из-за травм не стало критическим. Их было кому заменить. Более того, один из дебютантов - Иван Калюжный быстро стал своим в главной команде страны. То, что конкуренция за место в старте станет более острой радует, ведь впереди в ноябре решающие матчи – с грузинами и албанцами. Играем на выезде, но это не должно пугать. Из-за российской агрессии украинская сборная уже длительное время не имеет возможности принимать соперников дома и уже адаптировалась к чужим стенам. Как по мне, это будет только дополнительным стимулом проявить себя как можно лучше. Вот еще бы исправить оперативно прицел и быть настороже при стандартах у своих владений, тогда Лига А никуда не убежит», – рассказал Косовский.

Ранее мы сообщали, что чешский эксперт Давид Кобылик прокомментировал ничейный результат встречи между сборными Украины и Чехии.

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Виталий Косовский Лига наций сборная Украины по футболу Украина - Чехия сборная Чехии по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Макс Максов
Був би непоганий, якщо б такий самий був у вересні!
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Strontium
Побед больше и не будет.  А две ничейки будут за счастье в ноябре на выездах.
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Nick.Grabowski
Команда добре себе проявила в оборонній фазі гри в останніх 2 матчах... але ще є атакувальна компонента. А там вистачає складних моментів:
- дефіцит зіграності (лебідь-рак-щука) та креативу;
- відсутність заготовок, підготовлених комбінацій та розіграшів;
- проблеми з виходом в контратаки;
- важко зрозуміти як саме хоче атакувати команда та що хоче створити в атаці;
- низька або посередня якість виконання ударів;
- слабка ефективність використання стандартів, кутових.
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