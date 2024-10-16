Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Давид Кобылик поделился впечатлениями от матча Лиги наций
Чешский эксперт Давид Кобылик прокомментировал ничейный результат встречи между сборными Украины и Чехией (1:1).
«Мы возглавляем группу, в которой есть сильные команды среднего европейского уровня. Сейчас мы идем в когорте команд, которые располагаются за топ-сборными – мы не можем гнаться за Англией и другими. Это уже достижение, что мы идем первыми в этой группе.
В последней встрече с Украиной мы увидели, что попытаемся победить соперника не качеством, а агрессивностью, показывая зубы и ставя оппонента в неудобное для него положение.
Мы должны быть назойливыми, инициативными, агрессивными. У нас нет в составе Мудрика, который является гениальным игроком, так что это нужно заменить чем-то другим», – сказал Кобылик.
Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.
Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)
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