Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»

Чешский эксперт Давид Кобылик прокомментировал ничейный результат встречи между сборными Украины и Чехией (1:1).

«Мы возглавляем группу, в которой есть сильные команды среднего европейского уровня. Сейчас мы идем в когорте команд, которые располагаются за топ-сборными – мы не можем гнаться за Англией и другими. Это уже достижение, что мы идем первыми в этой группе.

В последней встрече с Украиной мы увидели, что попытаемся победить соперника не качеством, а агрессивностью, показывая зубы и ставя оппонента в неудобное для него положение.

Мы должны быть назойливыми, инициативными, агрессивными. У нас нет в составе Мудрика, который является гениальным игроком, так что это нужно заменить чем-то другим», – сказал Кобылик.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)