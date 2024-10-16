Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Лига наций
16 октября 2024, 05:46 |
491
0

Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»

Давид Кобылик поделился впечатлениями от матча Лиги наций

16 октября 2024, 05:46 |
491
0
Чешский эксперт: «У нас нет такого гениального игрока, как Мудрик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Чешский эксперт Давид Кобылик прокомментировал ничейный результат встречи между сборными Украины и Чехией (1:1).

«Мы возглавляем группу, в которой есть сильные команды среднего европейского уровня. Сейчас мы идем в когорте команд, которые располагаются за топ-сборными – мы не можем гнаться за Англией и другими. Это уже достижение, что мы идем первыми в этой группе.

В последней встрече с Украиной мы увидели, что попытаемся победить соперника не качеством, а агрессивностью, показывая зубы и ставя оппонента в неудобное для него положение.

Мы должны быть назойливыми, инициативными, агрессивными. У нас нет в составе Мудрика, который является гениальным игроком, так что это нужно заменить чем-то другим», – сказал Кобылик.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

По теме:
Мбаппе и Бэйл рядом. Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира
Косово – Кипр – 3:0. Видео голов и обзор матча
Литва – Румыния – 1:2. Победа Луческу в Каунасе. Видео голов и обзор
Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 16 октября 2024, 06:10 0
Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026
Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026

Дубль с пенальти оформил Рафинья, также забили Андреас Перейра и Луис Энрике

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15 октября 2024, 08:42 0
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри

Сенченко ждет победы украинца

Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Футбол | 15.10.2024, 18:46
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 16.10.2024, 00:35
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Футбол | 15.10.2024, 08:44
«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 12
Бокс
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем