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Лига наций УЕФА. Лига C
Косово
15.10.2024 21:45 – FT 3 : 0
Кипр
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Лига наций
16 октября 2024, 05:52 | Обновлено 16 октября 2024, 06:13
30
0

Косово – Кипр – 3:0. Видео голов и обзор матча

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 05:52 | Обновлено 16 октября 2024, 06:13
30
0
Косово – Кипр – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Косово дома переиграла сборную Кипра (3:0).

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября

21:45. Косово – Кипр – 3:0

Голы: Ррахмани, 30, Красники, 52, Сахити, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Эмир Сахити (Косово).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмал Красники (Косово).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Косово).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Косова по футболу сборная Кипра по футболу Амир Ррахмани
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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