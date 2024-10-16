Лига наций16 октября 2024, 05:52 | Обновлено 16 октября 2024, 06:13
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Косово – Кипр – 3:0. Видео голов и обзор матча
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
16 октября 2024, 05:52 | Обновлено 16 октября 2024, 06:13
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Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Команда Косово дома переиграла сборную Кипра (3:0).
🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября
21:45. Косово – Кипр – 3:0
Голы: Ррахмани, 30, Красники, 52, Сахити, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эмир Сахити (Косово).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмал Красники (Косово).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Косово).
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