В Великобритании футболистов избили бейсбольными битами
Шокирующий случай произошел в Кардиффе
В Великобритании случился неприятный инцидент – футболистов команды «Авеню Хотспур» избили бейсбольными битами.
В городе Лланрумни (Кардифф) состоялся матч Дивизиона 1 между «Авеню Хотспур» и «Лланрумни Атлетик» (1:3). Когда футболисты выходили с раздевалки после матча, их атаковали неизвестные. Вратарь команды Джоэль Коллинз получил больше всего – у него диагностировали перелом колена.
Полиция начала расследование этого дела и пытается найти всех причастных к нападению. Хулиганы были в масках и сумели быстро исчезнуть со стадиона на своем автомобиле.
В раздевалке Манчестер Юнайтед вспыхнул скандал из-за прослушки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабио Уордли назвал украинца лучшим боксером в мире
Мирослав Ступар считает, что несмотря на сложность эпизода, 11-метровый назначен правильно