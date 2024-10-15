В Великобритании футболистов избили бейсбольными битами

В Великобритании случился неприятный инцидент – футболистов команды «Авеню Хотспур» избили бейсбольными битами.

В городе Лланрумни (Кардифф) состоялся матч Дивизиона 1 между «Авеню Хотспур» и «Лланрумни Атлетик» (1:3). Когда футболисты выходили с раздевалки после матча, их атаковали неизвестные. Вратарь команды Джоэль Коллинз получил больше всего – у него диагностировали перелом колена.

Полиция начала расследование этого дела и пытается найти всех причастных к нападению. Хулиганы были в масках и сумели быстро исчезнуть со стадиона на своем автомобиле.

В раздевалке Манчестер Юнайтед вспыхнул скандал из-за прослушки.