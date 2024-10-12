Скандал в раздевалке Манчестер Юнайтед. Что случилось?

Серьезное нарушение безопасности в раздевалке «Манчестер Юнайтед».

Перед началом международного перерыва манкунианцы вновь разочаровали своих болельщиков, сыграв вничью с «Астон Виллой» (0:0).

Хотя с момента матча седьмого тура АПЛ прошла почти неделя, в Англии он снова стал громким. По крайней мере, не по спортивным причинам.

The ​​Sun сообщает, что за два дня до матча в раздевалке гостей на «Вилла Парк» была установлена ​​прослушка. Казалось бы, соперники намеревались подслушать планы Эрика тен Хага.

Однако это не так. Ее установил один из болельщиков «красных дьяволов» из Бирмингема. Ему просто хотелось узнать, что происходит в раздевалке его любимого клуба.

Мужчина установил жучок в четверг с помощью клейкой ленты. Благодаря этому он записал тактический брифинг главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Болельщик признался, что это была всего лишь невинная шутка. Однако «Астон Вилла» начала расследование того, как он мог попасть в раздевалку накануне важного поединка.