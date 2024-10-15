Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камерунский новичок Вереса дебютировал за первую команду
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 16:55 | Обновлено 15 октября 2024, 17:21
109
0

Камерунский новичок Вереса дебютировал за первую команду

Правда, сделал это пока в товарищеском матче

15 октября 2024, 16:55 | Обновлено 15 октября 2024, 17:21
109
0
Камерунский новичок Вереса дебютировал за первую команду
Transfermarkt. Самуэль Нонго

20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго дебютировал за ровенский «Верес» в товарищеской игре против житомирского «Полесья». Эта игра состоялась 13 октября в Житомире и закончилась со счетом 0:0.

Нонго, который недавно подписал контракт с «Вересом», провел на поле весь второй тайм.

В Ровно на камерунского легионера возлагают большие надежды. До «Вереса» полузащитник принадлежал турецкому «Адана Демирспор», но за основную команду сыграл лишь 3 матча.

Прошлый сезон Нонго провел в аренде в хорватском «Славене». Там он 17 раз выходил на футбольное поле и забил один гол.

По данным аналитического портала Transfermarkt, «Верес» приобрел Самуэля за 100 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно прекратил сотрудничество с тренером
Игрок Руха сыграл за сборную в Лиге наций КОНКАКАФ
Металлург – Кудровка – 1:3. Семь матчей без поражений. Видео голов и обзор
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Полесье Житомир товарищеские матчи дебют Полесье - Верес Самуэль Нонго
Олександр Сільченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15 октября 2024, 08:42 0
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри

Сенченко ждет победы украинца

Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Футбол | 15 октября 2024, 11:08 72
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы

Валерий Василенко – о презентабельности, которая лишь внешняя

Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Другие виды | 14.10.2024, 17:50
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15.10.2024, 08:06
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я не виноват в травме Ламина Ямала»
Футбол | 15.10.2024, 16:50
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я не виноват в травме Ламина Ямала»
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я не виноват в травме Ламина Ямала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
14.10.2024, 10:00 16
Футбол
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 11
Бокс
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем