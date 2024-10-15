Камерунский новичок Вереса дебютировал за первую команду

20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго дебютировал за ровенский «Верес» в товарищеской игре против житомирского «Полесья». Эта игра состоялась 13 октября в Житомире и закончилась со счетом 0:0.

Нонго, который недавно подписал контракт с «Вересом», провел на поле весь второй тайм.

В Ровно на камерунского легионера возлагают большие надежды. До «Вереса» полузащитник принадлежал турецкому «Адана Демирспор», но за основную команду сыграл лишь 3 матча.

Прошлый сезон Нонго провел в аренде в хорватском «Славене». Там он 17 раз выходил на футбольное поле и забил один гол.

По данным аналитического портала Transfermarkt, «Верес» приобрел Самуэля за 100 тысяч евро.