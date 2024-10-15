Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Судаков резюмировал октябрьские матчи сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 16:22 |
568
1

ФОТО. Судаков резюмировал октябрьские матчи сборной Украины

Полузащитник считает, что национальная команда хорошо себя проявила

15 октября 2024, 16:22 |
568
1
ФОТО. Судаков резюмировал октябрьские матчи сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Один из лидеров национальной сборной Украины Георгий Судаков лаконично прокомментировал результаты «сине-желтых» в октябрьских матчах Лиги наций, заявив, что доволен игрой.

«Высоко держим головы после этой международной паузы! Очень горжусь тем, что эта команда делала на поле!», – написал Судаков в своем Instagram.

Стоит отметить, что в октябре сборная Украины провела два матча. Подопечные Сергея Реброва минимально обыграли Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).

Напомним, после четырех туров Украина занимает последнюю строчку своего квартета, имея в активе всего четыре турнирных пункта.

По теме:
«Буду рад поговорить». Капитан Чехии взял номер игрока сборной Украины
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я не виноват в травме Ламина Ямала»
ВИДЕО. Анатолий ТРУБИН: «Осадок остался. Мог быть идеальный сбор Украины»
Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15 октября 2024, 08:42 0
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри

Сенченко ждет победы украинца

Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 14 октября 2024, 19:05 41
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Закрепить начатое в предыдущем поединке

Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Футбол | 15.10.2024, 11:08
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 15.10.2024, 16:44
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Футбол | 14.10.2024, 23:41
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
насрали в душу вболівальникам з висико піднятою головою
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 21
Другие виды
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем