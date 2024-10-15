ФОТО. Судаков резюмировал октябрьские матчи сборной Украины

Один из лидеров национальной сборной Украины Георгий Судаков лаконично прокомментировал результаты «сине-желтых» в октябрьских матчах Лиги наций, заявив, что доволен игрой.

«Высоко держим головы после этой международной паузы! Очень горжусь тем, что эта команда делала на поле!», – написал Судаков в своем Instagram.

Стоит отметить, что в октябре сборная Украины провела два матча. Подопечные Сергея Реброва минимально обыграли Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).

Напомним, после четырех туров Украина занимает последнюю строчку своего квартета, имея в активе всего четыре турнирных пункта.