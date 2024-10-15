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Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2024, 16:03 | Обновлено 15 октября 2024, 17:02
2301
7

«Главная проблема этой сборной»: Цыганык разнес звезду сборной Украины

Украинский журналист резюмировал матч Украины против Чехии

15 октября 2024, 16:03 | Обновлено 15 октября 2024, 17:02
2301
7
«Главная проблема этой сборной»: Цыганык разнес звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Довбик

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение по поводу игры национальной сборной Украины против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги наций, назвав худшего игрока матча:

«Мудрик – главная проблема этой сборной. Он самый сильный футболист там, но ментально не готов к лидерству. Он не готов. В одном матче может выстрелить, ему зайдет, а потом еще 6 матчей будет махать руками и рассказывать, как это делал в игре против Чехии.

Да, он играл неплохо, прорывался, прорвался, сделал прострел, но этого недостаточно. Если ты претендуешь на звание лучшего футболиста в этой команде, то должен приносить результат. Это большая проблема, ведь футболисты играют на него, пытаются переложить на его плечи ответственность, а он эту ответственность не выдерживает.

Я задумался, почему так складывается. Потом понял, что человек не совсем адекватно воспринимает происходящее. После матча с Грузией все должны позакрывать рты и сказать: «Смотрите, мы сделали то, что должны сделать. Спасибо, идем дальше». И все. Почему мы что-то рассказываем? К кому вы обращаетесь? Кому передаете поздравления? Вы что, там одурели, что ли?», – резюмировал Цыганик на своем канале в YouTube.

Напомним, после четырех туров «сине-желтые» занимают последнюю строчку своего квартета, имея в активе четыре турнирных пункта.

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Михаил Мудрик Игорь Цыганык сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
А что кто-то ждал что он забьет Чехии? У него лимит один гол раз в пять месяцев.
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+3
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inflicted
Циганик правий
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+1
valerafan1
Мудрика можна критикувати, але він єдиний, хто йшов в обводку чехів. Всі інші віддавали паси, або робили навіси. І брак у всих інших був дуже великим. Тому вішати всих собак на Мудрика не потрібно.
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-1
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