«Главная проблема этой сборной»: Цыганык разнес звезду сборной Украины

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение по поводу игры национальной сборной Украины против Чехии (1:1) в четвертом туре Лиги наций, назвав худшего игрока матча:

«Мудрик – главная проблема этой сборной. Он самый сильный футболист там, но ментально не готов к лидерству. Он не готов. В одном матче может выстрелить, ему зайдет, а потом еще 6 матчей будет махать руками и рассказывать, как это делал в игре против Чехии.

Да, он играл неплохо, прорывался, прорвался, сделал прострел, но этого недостаточно. Если ты претендуешь на звание лучшего футболиста в этой команде, то должен приносить результат. Это большая проблема, ведь футболисты играют на него, пытаются переложить на его плечи ответственность, а он эту ответственность не выдерживает.

Я задумался, почему так складывается. Потом понял, что человек не совсем адекватно воспринимает происходящее. После матча с Грузией все должны позакрывать рты и сказать: «Смотрите, мы сделали то, что должны сделать. Спасибо, идем дальше». И все. Почему мы что-то рассказываем? К кому вы обращаетесь? Кому передаете поздравления? Вы что, там одурели, что ли?», – резюмировал Цыганик на своем канале в YouTube.

Напомним, после четырех туров «сине-желтые» занимают последнюю строчку своего квартета, имея в активе четыре турнирных пункта.