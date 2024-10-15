Лионель СКАЛОНИ: «Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч»
Главный тренер сборной Аргентины рассказал о своем фаворите
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что Лаутаро Мартинес должен выиграть «Золотой мяч»:
«Лаутаро провел невероятный год. Он забил победный гол в финале Копа Америка и стал лучшим бомбардиром этого турнира.
Он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. Я очень ценю его. Надеюсь, что он выиграет. Он с нами с первого дня. Но если он не получит эту награду сейчас, то все равно выиграет в будущем», – уверен Скалони.
В прошлом сезоне Мартинес вместе с «Интером» стал чемпионом итальянской Серии А, стал лучшим бомбардиром турнира, а также получил награду MVP Серии А.
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