Лионель СКАЛОНИ: «Лаутаро Мартинес должен выиграть Золотой мяч»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что Лаутаро Мартинес должен выиграть «Золотой мяч»:

«Лаутаро провел невероятный год. Он забил победный гол в финале Копа Америка и стал лучшим бомбардиром этого турнира.

Он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. Я очень ценю его. Надеюсь, что он выиграет. Он с нами с первого дня. Но если он не получит эту награду сейчас, то все равно выиграет в будущем», – уверен Скалони.

В прошлом сезоне Мартинес вместе с «Интером» стал чемпионом итальянской Серии А, стал лучшим бомбардиром турнира, а также получил награду MVP Серии А.

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