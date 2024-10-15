Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Лига наций
15 октября 2024, 11:47 | Обновлено 15 октября 2024, 12:12
1528
0

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка

Хавбек травмировался в матче с командой Чехии

15 октября 2024, 11:47 | Обновлено 15 октября 2024, 12:12
1528
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Украинская ассоциация футбола уведомила о том, как на данный момент обстоят дела у полузащитника Алексея Гуцуляка, который в матче 4-го тура Лиги наций с командой Чехии (1:1) был вынужден покинуть поле на 18-й минуте из-за повреждения.

Сообщается, что Гуцуляк прошел все необходимые медицинские процедуры, то есть – полное обследование. Врачами у игрока зафиксировано сотрясение мозга. Сам Алексей чувствует себя хорошо.

Полузащитник вернется в Украину уже вскоре, отдельно от других футболистов сборной Украины.

По теме:
Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей
Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины
«Наиграли на победу». Степаненко – о матче с Чехией в Лиге наций
Алексей Гуцуляк травма сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной
Футбол | 15 октября 2024, 10:11 2
«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной
«Надо отрубить руки». Соучек прокомментировал ничью с Украиной

У чехов есть претензии относительно назначенного во встрече пенальти

Испания – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 15 октября 2024, 11:57 0
Испания – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Испания – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14.10.2024, 20:30
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Футбол | 14.10.2024, 12:20
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14.10.2024, 20:56
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 186
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 8
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
13.10.2024, 13:41 4
Бокс
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
13.10.2024, 13:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем