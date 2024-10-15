ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка

Украинская ассоциация футбола уведомила о том, как на данный момент обстоят дела у полузащитника Алексея Гуцуляка, который в матче 4-го тура Лиги наций с командой Чехии (1:1) был вынужден покинуть поле на 18-й минуте из-за повреждения.

Сообщается, что Гуцуляк прошел все необходимые медицинские процедуры, то есть – полное обследование. Врачами у игрока зафиксировано сотрясение мозга. Сам Алексей чувствует себя хорошо.

Полузащитник вернется в Украину уже вскоре, отдельно от других футболистов сборной Украины.