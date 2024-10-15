Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал действия вингера сборной Украины Михаила Мудрика в матчах Лиги наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

«Мишка-70, он же регбист, а теперь уже я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых? Его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко, а тот из момента сделал немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал вчера Мишка-угловой».

«С Грузией он забил гол? Моя критика вряд ли на Мудрика повлияла. Если ты не можешь, то критикуй или деньги давай, все равно ничего не получится. Он в каждом матче должен разницу делать и с полумоментов голы забивать, если его звездой считают. А такого нет», – сказал Леоненко.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.