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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Лига наций
15 октября 2024, 14:36 |
1531
8

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»

Эксперт вновь раскритиковал вингера «Челси»

15 октября 2024, 14:36 |
1531
8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал действия вингера сборной Украины Михаила Мудрика в матчах Лиги наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

«Мишка-70, он же регбист, а теперь уже я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых? Его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко, а тот из момента сделал немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал вчера Мишка-угловой».

«С Грузией он забил гол? Моя критика вряд ли на Мудрика повлияла. Если ты не можешь, то критикуй или деньги давай, все равно ничего не получится. Он в каждом матче должен разницу делать и с полумоментов голы забивать, если его звездой считают. А такого нет», – сказал Леоненко.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.

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Павло Павленко Источник: zbirna.com
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Комментарии 8
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inflicted
Ніхто не розуміє куди він б"є. Думаю, він і сам не знає
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+1
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u6464u
Вітя футбол дивився, взагалі то Мудрик подавав кутові, і начебто непогано . Вітя , він не бив , він по-да-вав )))
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0
GloryUkraine
Тут Леоненко правий. 
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0
grifon.
Мішка кутовий
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0
introvert
В даному випадку з Леоненком важко не погодитись. Той прохід на початку гри - чи не єдина корисна дія Мудрика. Але він "окрилився" нею, згадав свій гол грузинам, і вирішив, що він суперстар, а решта збірної на підтанцовці, що це знову його день і він усе вирішить самотужки. Результат був жалюгідний і повною протилежністю фантазій Мишка.
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0
potemkin78
у меня есть подозрение что Мудрика не на той позиции используют. ему бы под Довбиком (вместо Шафаренко)  в центре играть, а с лева Кабаева или Назаренка использовать
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-1
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