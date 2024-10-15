Андрей ПОЛУНИН: «Довбика справедливо много критикуют за игру в сборной»

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин оценил выступления нападающего Артема Довбика в октябрьских матчах за национальную команду.

«Довбика много критикуют за игру в сборной. Пожалуй, справедливо. Но ведь мы не знаем, какую задачу ставит перед ним тренерский штаб, как открываться, как действовать при стандартных положениях? Хотя то, что партнеры плохо с Артемом взаимодействуют – факт. Вот почему в том, что Довбик редко угрожает воротам соперников немалая вина, прежде всего, наших полузащитников», – сказал Полунин.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.