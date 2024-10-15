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  4. Андрей ПОЛУНИН: «Довбика справедливо много критикуют за игру в сборной»
Лига наций
15 октября 2024, 15:16 |
373
1

Андрей ПОЛУНИН: «Довбика справедливо много критикуют за игру в сборной»

Эксперт высказался об украинском форварде

15 октября 2024, 15:16 |
373
1
Андрей ПОЛУНИН: «Довбика справедливо много критикуют за игру в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин оценил выступления нападающего Артема Довбика в октябрьских матчах за национальную команду.

«Довбика много критикуют за игру в сборной. Пожалуй, справедливо. Но ведь мы не знаем, какую задачу ставит перед ним тренерский штаб, как открываться, как действовать при стандартных положениях? Хотя то, что партнеры плохо с Артемом взаимодействуют – факт. Вот почему в том, что Довбик редко угрожает воротам соперников немалая вина, прежде всего, наших полузащитников», – сказал Полунин.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.

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Артем Довбик Андрей Полунин Украина - Чехия Украина - Грузия сборная Украины по футболу Лига наций
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Комментарии 1
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potemkin78
всё зависит от полузащиты, есть пасы - есть голы, нет пасов - нет голов. а так у нас в полузащите скорее ударят по вовротам чем отдадут пас
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