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Лига наций
15 октября 2024, 13:55 | Обновлено 15 октября 2024, 13:56
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Андрей ПОЛУНИН: «Создание моментов – проблема для сборной Украины»

Бывший игрок сборной Украины подытожил ничью с Чехией

15 октября 2024, 13:55 | Обновлено 15 октября 2024, 13:56
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Андрей ПОЛУНИН: «Создание моментов – проблема для сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертом туре Лиги наций национальная сборная Украины обменялась забитыми мячами с чехами – 1:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем ему запомнилось вчерашнее противостояние во Вроцлаве:

– Определяющим признаком октябрьских матчей с участием украинской сборной стало появление в ней группы новобранцев из чемпионата УПЛ. По крайней мере, двое из них доказали, что тренерский штаб в будущем может на них рассчитывать. Речь идет об Иване Калюжном и Алексее Гуцуляке, которому желаю скорейшего возвращения после вчерашней серьезной травмы. Конечно, не у всех впервые вызванных было достаточно игровой практики, но, как по мне, Александр Назаренко также может стать своим в главной команде страны, прежде всего, что он – универсал, может качественно сыграть на обоих флангах полузащиты.

– В случае поражения от чехов украинцам уже трудно было избежать понижения в классе.

– Я не думаю, что итог поединка в столице Грузии как-то повлиял на стилистику вроцлавского противостояния. Соперники действовали в присущей им манере. В частности, чехи не стали играть от обороны, потому что они заточены на силовой футбол, на атаку. Все зависит от того подбора исполнителей, который есть в распоряжении тренерского штаба.

– Тогда, как можно оценить вчерашнюю ничью для подопечных Сергея Реброва?

– Главное, что она оставила украинцев в игре, но теперь в двух заключительных поединках надо только побеждать. По крайней мере, сохраним «прописку» в Лиге В.

Если же отталкиваться от вчерашнего развития событий на поле, то следует признать, что ничья – справедливый итог. Хотя забей Николай Шапаренко в дебюте, то все могло сложиться иначе.

– Приходится констатировать, что украинская сборная снова создала мало голевых моментов и если бы не обязательный пенальти, то вряд ли отыгралась.

– В том игровом эпизоде, когда мяч едва коснулся руки защитника гостей, если бы арбитр не остановил игру и не наказал чехов 11-метровым, то никто бы его не покритиковал. Но назначил пенальти, то спасибо ему и системе ВАР. А так, согласен, для нас создание угроз у владений соперника – общекомандная проблема. Более того, даже полумоменты даются с трудом.

– Хотя креативных игроков в сборной хватает – Мудрик, Судаков, Шапаренко.

– Довбика много критикуют за игру в сборной. Пожалуй, справедливо. Но ведь мы не знаем, какую задачу ставит перед ним тренерский штаб, как открываться, как действовать при стандартных положениях? Хотя то, что партнеры плохо с Артемом взаимодействуют – факт. Вот почему в том, что Довбик редко угрожает воротам соперников немалая вина, прежде всего, наших полузащитников.

Также беспокоит, что наши пренебрегают работой над исправлением ошибок. Вот и вчера чехи открыли счет воспользовавшись подбором после розыгрыша стандартного положения. Ну сколько можно быть такими не внимательными?

– Тогда напоследок кого бы Вы выделили в октябрьских матчах в украинской сборной?

– Приятное впечатление произвел Иван Калюжный. Вспомните, как он умело работал с мячом, как цепко действовал в отборе. Также отмечу Михаила Мудрика, который стал действовать более разнообразно и это пошло на пользу сборной. Остается надеяться, что после возвращения в строй травмированных Виталия Миколенко, Виктора Цыганкова конкуренция в главной команде страны станет еще более острой и она станет более сильной.

Сейчас украинская сборная с 4 очками замыкает турнирную таблицу в своей группе Лиги наций.

Ранее мы сообщали, что Артем Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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