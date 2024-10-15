14.10.2024 12:40 – FT 1 : 3
Украина. Первая лига15 октября 2024, 12:15 |
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Металлург – Кудровка – 1:3. Семь матчей без поражений. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12 тура Первой лиги
15 октября 2024, 12:15 |
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14 октября в матче 12 тура Первой лиги встретились Металлург и Кудровка. В непростом поединке гостям удалось победить со счетом 3:1.
Победа позволила Кудровке подняться на второе место в турнирной таблице, однако у ближайшего преследователя еще остался матч в запасе.
Первая лига. 14 октября, 12 тур.
Металлург Запорожье – Кудровка – 1:3
Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторчоус, 41, Евтушенко, 90+2
Видеообзор матча:
Послематчевые комментарии:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Евтушенко (Кудровка).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Алибеков (Металлург Зп).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Литовченко (Кудровка).
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