Металлург Зп

14 октября в матче 12 тура Первой лиги встретились Металлург и Кудровка. В непростом поединке гостям удалось победить со счетом 3:1.

Победа позволила Кудровке подняться на второе место в турнирной таблице, однако у ближайшего преследователя еще остался матч в запасе.

Первая лига. 14 октября, 12 тур.

Металлург Запорожье – Кудровка – 1:3

Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторчоус, 41, Евтушенко, 90+2

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: