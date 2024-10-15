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  4. Металлург – Кудровка – 1:3. Семь матчей без поражений. Видео голов и обзор
Первая лига
Металлург Зп
14.10.2024 12:40 – FT 1 : 3
Кудровка
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Украина. Первая лига
15 октября 2024, 12:15 |
73
0

Металлург – Кудровка – 1:3. Семь матчей без поражений. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12 тура Первой лиги

15 октября 2024, 12:15 |
73
0
Металлург – Кудровка – 1:3. Семь матчей без поражений. Видео голов и обзор
Металлург – Кудровка

14 октября в матче 12 тура Первой лиги встретились Металлург и Кудровка. В непростом поединке гостям удалось победить со счетом 3:1.

Победа позволила Кудровке подняться на второе место в турнирной таблице, однако у ближайшего преследователя еще остался матч в запасе.

Первая лига. 14 октября, 12 тур.

Металлург Запорожье – Кудровка – 1:3

Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторчоус, 41, Евтушенко, 90+2

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Евтушенко (Кудровка).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Алибеков (Металлург Зп).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Литовченко (Кудровка).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Металлург Запорожье Кудровка Ахмед Алибеков Алексей Литовченко Андрей Сторчоус
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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