Первая лига. Лидер впервые проиграл, один матч не состоялся
Матчи в группе Б
Состоялся ряд матчей Первой лиги в группе Б. Отметим первое в сезоне поражение лидера Полтавы, которая уступила Диназу 1:3. Команда остается первой с 21 пунктом.
На второе место поднялась Кудровка после победы над Кремнем, а в топ-4 находится Виктория.
Матч ЮКСА – Мариуполь не состоялся из-за того, что гости не приехали на матч – у клуба долги по зарплате.
Металлург З – Кудровка 1:3
Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторочоус, 41, Евтушенко, 90+2
Кремень – Виктория 0:3
Голы: Паламар, 1, Чеглов, 50, Ныч, 90+3
Диназ – Полтава 3:1
Голы: Новиков, 7, Мораренко, 60, Соловьев, 67 - Бужин, 55
ЮКСА – Мариуполь (не состоялся)
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Матч состоится 14 октября в 21:45