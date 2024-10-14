Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Лидер впервые проиграл, один матч не состоялся
Первая лига
Диназ
14.10.2024 14:00 – FT 3 : 1
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 октября 2024, 16:48 | Обновлено 14 октября 2024, 16:50
778
0

Первая лига. Лидер впервые проиграл, один матч не состоялся

Матчи в группе Б

14 октября 2024, 16:48 | Обновлено 14 октября 2024, 16:50
778
0
Первая лига. Лидер впервые проиграл, один матч не состоялся
ФК Диназ

Состоялся ряд матчей Первой лиги в группе Б. Отметим первое в сезоне поражение лидера Полтавы, которая уступила Диназу 1:3. Команда остается первой с 21 пунктом.

На второе место поднялась Кудровка после победы над Кремнем, а в топ-4 находится Виктория.

Матч ЮКСА – Мариуполь не состоялся из-за того, что гости не приехали на матч – у клуба долги по зарплате.

Металлург З – Кудровка 1:3
Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторочоус, 41, Евтушенко, 90+2

Кремень – Виктория 0:3
Голы: Паламар, 1, Чеглов, 50, Ныч, 90+3

Диназ – Полтава 3:1
Голы: Новиков, 7, Мораренко, 60, Соловьев, 67 - Бужин, 55

ЮКСА – Мариуполь (не состоялся)


По теме:
Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
Первая лига. 12-й тур, 14 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига Украины Полтава Диназ Вышгород Металлург Запорожье Кудровка Кремень Кременчуг Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка ФСК Мариуполь
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13 октября 2024, 21:25 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Футбол | 14 октября 2024, 10:00 16
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера

Матч состоится 14 октября в 21:45

Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца
Футбол | 14.10.2024, 12:25
Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца
Проблемы Лунина. В Испании сообщили новые детали о состоянии украинца
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Бокс | 14.10.2024, 07:25
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
Футбол | 14.10.2024, 16:52
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
13.10.2024, 14:55 7
Теннис
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
13.10.2024, 13:07
Футбол
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 2
Бокс
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
13.10.2024, 07:05 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем