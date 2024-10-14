Первая лига. Лидер впервые проиграл, один матч не состоялся

Состоялся ряд матчей Первой лиги в группе Б. Отметим первое в сезоне поражение лидера Полтавы, которая уступила Диназу 1:3. Команда остается первой с 21 пунктом.

На второе место поднялась Кудровка после победы над Кремнем, а в топ-4 находится Виктория.

Матч ЮКСА – Мариуполь не состоялся из-за того, что гости не приехали на матч – у клуба долги по зарплате.

Металлург З – Кудровка 1:3

Голы: Алибеков, 33 – Литовченко, 25, Сторочоус, 41, Евтушенко, 90+2

Кремень – Виктория 0:3

Голы: Паламар, 1, Чеглов, 50, Ныч, 90+3

Диназ – Полтава 3:1

Голы: Новиков, 7, Мораренко, 60, Соловьев, 67 - Бужин, 55

ЮКСА – Мариуполь (не состоялся)



