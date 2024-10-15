14 октября состоялся матч 12 тура Первой лиги, в котором встретились Кремень и Виктория. Гости потвердили свой статус фаворита и уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.

Для Кременя это поражение стало седьмым в девяти матчах, команда занимает последнее место. Виктория идет на четвертой строчке и борется за повышение в классе.

Первая лига. 14 октября, 12 тур.

Кремень Кременчуг – Виктория Сумы – 0:3

Голы: Паламар, 1, Чеглов, 50, Ныч, 90+3

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: