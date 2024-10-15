14.10.2024 13:00 – FT 0 : 3
Украина. Первая лига15 октября 2024, 11:40 | Обновлено 15 октября 2024, 12:18
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Кремень – Виктория – 0:3. Третье поражение подряд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12 тура Первой лиги
15 октября 2024, 11:40 | Обновлено 15 октября 2024, 12:18
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14 октября состоялся матч 12 тура Первой лиги, в котором встретились Кремень и Виктория. Гости потвердили свой статус фаворита и уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.
Для Кременя это поражение стало седьмым в девяти матчах, команда занимает последнее место. Виктория идет на четвертой строчке и борется за повышение в классе.
Первая лига. 14 октября, 12 тур.
Кремень Кременчуг – Виктория Сумы – 0:3
Голы: Паламар, 1, Чеглов, 50, Ныч, 90+3
Видеообзор матча:
Послематчевые комментарии:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Нич (Виктория Сумы).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Чеглов (Виктория Сумы).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
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