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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Кажется, Реброва устраивала и ничья»
Лига наций
15 октября 2024, 12:56 | Обновлено 15 октября 2024, 13:26
971
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Кажется, Реброва устраивала и ничья»

Эксперт высказался о матче «сине-желтых» с Чехией

15 октября 2024, 12:56 | Обновлено 15 октября 2024, 13:26
971
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Кажется, Реброва устраивала и ничья»
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке четвертого тура Лиги наций сборная Украины сыграла вничью с Чехией. Известный специалист Олег Федорчук подвел итоги этой встречи.

«Мы даже не попытались рискнуть. Кажется, что Реброва устраивала и ничья. Хотя, что нам этот один балл? Возможно, задача на Лигу наций не повыситься в классе, а остаться в дивизионе В? Если вы хотите победить, зачем снимать Довбика и вместо него выпускать Яремчука?»

«Мы же во время работы Реброва уже играли в два нападающих – это приносило свои плоды. И при этом у нас в составе чистый опорник Калюжный и Крыськив, играющий в защиту.

Говорим о контроле мяча, тренеров-испанцев, после чего играем вторым номером с Грузией и проигрываем во владении Чехии…» – сказал Федорчук.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.

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Олег Федорчук Украина - Чехия сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций
Павло Павленко Источник: Украинский футбол
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introvert
Слово в слово мої думки. Після ганебного першого тайму виключив телевізор - не було сил дивитися на бездумну метушню на полі нашої збірної на фоні організованої гри чехів. Помітивши зміну в рахунку, включив знову, сподіваючись побачити щось більш осмислене. Замість цього побачив соло Яремчука, який не може обробити м`яча і вийшов на допомогу чехам, Мудрика, який після одного вдалого прориву флангом в першому таймі відчув себе Мессі і після цього ліз і ліз напролом, псуючи усі атаки збірної, Зубкова, який з правого флангу робив те ж саме без жодної вдалої спроби дриблінгу...
Пане Ребров, ви надто затримались на своїй посаді. Як мінімум зайвих півроку.
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