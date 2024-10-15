Олег ФЕДОРЧУК: «Кажется, Реброва устраивала и ничья»
Эксперт высказался о матче «сине-желтых» с Чехией
В поединке четвертого тура Лиги наций сборная Украины сыграла вничью с Чехией. Известный специалист Олег Федорчук подвел итоги этой встречи.
«Мы даже не попытались рискнуть. Кажется, что Реброва устраивала и ничья. Хотя, что нам этот один балл? Возможно, задача на Лигу наций не повыситься в классе, а остаться в дивизионе В? Если вы хотите победить, зачем снимать Довбика и вместо него выпускать Яремчука?»
«Мы же во время работы Реброва уже играли в два нападающих – это приносило свои плоды. И при этом у нас в составе чистый опорник Калюжный и Крыськив, играющий в защиту.
Говорим о контроле мяча, тренеров-испанцев, после чего играем вторым номером с Грузией и проигрываем во владении Чехии…» – сказал Федорчук.
Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.
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