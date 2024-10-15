Украина. Первая лига15 октября 2024, 12:00 | Обновлено 15 октября 2024, 12:44
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Диназ – Полтава – 3:1. Лидер проиграл впервые в сезоне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12 тура Первой лиги
15 октября 2024, 12:00 | Обновлено 15 октября 2024, 12:44
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14 октября в рамках 12 тура Первой лиги встретились Диназ и Полтава, которая уверенно лидировала в турнирной таблице. Хозяева сенсационно обыграли гостей со счетом 3:1.
Диназ забил уже на 7 минуте матча, Полтава сумела сравнять только в начале второго тайма. Однако дальше гости получили в свои ворота два безответных мяча.
Первая лига. 14 октября, 12 тур.
Диназ Вышгород – Полтава – 3:1
Голы: Новиков, 7, Мораренко, 60, Соловьев, 67 – Бужин, 55
Видеообзор матча:
Послематчевые комментарии:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Соловьев (Диназ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Мораренко (Диназ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Бужин (Полтава).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Диназ).
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