14 октября в рамках 12 тура Первой лиги встретились Диназ и Полтава, которая уверенно лидировала в турнирной таблице. Хозяева сенсационно обыграли гостей со счетом 3:1.

Диназ забил уже на 7 минуте матча, Полтава сумела сравнять только в начале второго тайма. Однако дальше гости получили в свои ворота два безответных мяча.

Первая лига. 14 октября, 12 тур.

Диназ Вышгород – Полтава – 3:1

Голы: Новиков, 7, Мораренко, 60, Соловьев, 67 – Бужин, 55

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: