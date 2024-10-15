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Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 07:59 | Обновлено 15 октября 2024, 08:39
447
0

ВИДЕО. Бразильский вингер Руха рассказал, как ему понравилось во Львове

Клайвер Габриэл рассказал о своей адаптации в львовском клубе

15 октября 2024, 07:59 | Обновлено 15 октября 2024, 08:39
447
0
ВИДЕО. Бразильский вингер Руха рассказал, как ему понравилось во Львове
ФК Рух Львов. Клайвер Габриэл

Бразильский вингер «Руха» Клайвер Габриэл рассказал о своей адаптации в клубе из Львова:

«С Таллесом мы очень классно подружились. Мой агент рассказал, что в «Рухе» играет бразилец Таллес. Благодаря ему моя адаптация прошла гораздо легче. Таллес мне очень помогал, мы общаемся почти каждый день. Я поддерживаю его, а он меня. Таллес – это тот человек, который навсегда останется в моем сердце.

У меня нет девушки ни здесь, ни в Бразилии. Сейчас я больше сосредоточен на карьере. Хочется помогать своей семье. А дальше – если получиться с кем-то познакомиться здесь или в Бразилии, так и будет.

Когда я приехал в Украину, мне было очень сложно адаптироваться к другому стилю игры, людям и общей концепции. У бразильцев совсем другой футбол. Чемпионат Украины смотрят многие. В Украине любят футбол. Многие украинцы после УПЛ переходят в другие известные европейские клубы, поэтому УПЛ может стать для меня дверью (в Европу).

В «Рухе» я научился играть в более силовой футбол, над этим работаю каждый день. Все партнеры меня поддерживают и помогают. Коуч Виталий Пономарев постоянно меня мотивирует. С главным тренером у нас хорошие отношения, я очень его уважаю.

В свободное время я стараюсь приезжать в центр Львова, чтобы немного развеяться. Я пытаюсь общаться с людьми, узнавать украинскую культуру. Также немного учусь общаться на украинском языке. Львов – очень красивый город. Архитектура меня поражает, люди все рады и улыбаются. Мне здесь нравится.

Война? Перед тем, как приехать в Украину, я долго думал. Сейчас я уже привык к воздушным тревогам. Я уже знаю, где и как смотреть, летит ли что-нибудь во Львов. Я подписан на разные Telegram-каналы. Я думал, что во Львове ситуация будет другой, но здесь все равно продолжается жизнь. Люди наслаждаются каждую минуту. Все гуляют, ужинают, проводят время вместе. Жизнь нужно ценить и жить по полной, несмотря ни на что».

ВИДЕО. Бразильский вингер Руха рассказал, как ему понравилось во Львове

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Клайвер Габриэл Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Таллес Бренер
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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