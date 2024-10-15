Филлипов рассказал, сколько ему остался должен клуб Днепр-1

Игрок Александрии Александр Филиппов, бывший форвард Днепра-1, рассказал о долгах днепровского клуба и о своем футбольном пути:

«Долг по зарплате в Днепре-1? Клуб Днепр-1 должен 5 зарплат. Пока, к сожалению, никакого прогресса нет. Будем надеяться, что когда-нибудь, вероятно, начнут понемногу рассчитываться.

Дебют в футболе? Я подписал свой первый профессиональный контракт, это было 18 лет. Я приехал в дубль киевского Арсенала, подписал контракт. Это был мой первый профессиональный контракт, поэтому с этого момента можно считать, что началась профессиональная карьера. До этого я выступал дома, в чемпионате Донецкой области. Потому первый профессиональный период был именно в киевском Арсенале.

Десна? К сожалению, футбольный клуб Десна из-за этих событий пока прекратил свои выступления. Но я знаю и верю, что обязательно в таком городе, как Чернигов восстановится клуб, за который болеет весь город. Увидим через сколько восстановится команда, потому что сейчас трудно говорить что-то заранее. Но я с теплом и большой любовью отношусь к этому клубу и с радостью вспоминаю те моменты, которые мы вместе пережили.

За границей всюду было хорошо. В Синт-Трейдене, и в Риге тоже достаточно хороший период, были и свои трудности, конечно, без этого никуда, но два периода я вспоминаю с теплом на душе. В Бельгии провел больше времени, это был мой первый европейский клуб, спасибо руководству за эту возможность и всем ребятам, с которыми я делил раздевалку. Жаль, что сыграл так мало матчей в этом клубе, но все равно было приятно играть в этом чемпионате. В Бельгии достаточно сильный чемпионат – трамплин на переход в более сильные европейские чемпионаты. Жаль, у меня этого не вышло. В Риге я провел только сезон, встретил очень классных ребят и тренера, потому это тоже был топовый период.

Александрия? Я не тренер и не какой-то эксперт, чтобы оценивать свою игру за Александрию, моя задача – выходить и помогать ребятам, делать все от меня зависящее. Если я играю и это помогает, то тренерский состав доволен. Поэтому моя задача выходить и отдаваться полностью тренировкам и игре, которую я и делаю, поэтому пусть мою игру уже оценивает главный тренер. Когда забил три гола Шахтеру, конечно, были положительные эмоции. Не каждый раз выходит забивать 3 гола Шахтеру, но это уже тоже история. После Шахтера мы уже сыграли много матчей, поэтому двигаемся дальше, не зацикливаемся на этом. Понятно, что это останется в памяти навсегда, но все же впереди еще много матчей и нужно готовиться к ним.

Мне нравится то, как Руслан Ротань доносит свои действия до ребят, как у нас проходит разбор наших матчей и соперников. Мы досконально изучаем соперника, все пробуем на тренировках. Также, мне нравится, как Руслан Ротань требует от нас быть агрессивными, быть всегда мобильными, не исключаться при любых стрессах, идти вперед, создавать моменты, быть на мяче, получать удовольствие, находиться на правильных позициях, создавать правильные зоны , играть надежно в защите, играть с мячом в полузащите, создавать моменты впереди. То есть то, что нравится каждому футболисту, можно охарактеризовать как атакующий футбол с контролем мяча.

Не люблю давать какие-либо прогнозы, это не обо мне. Поэтому посмотрим уже в конце сезона, на какой позиции мы окажемся. Могу сказать, что у нас классная команда, опытный тренерский состав, молодые ребята набили уже свои шишки. Плюс пришли опытные футболисты. Сейчас двигаемся от матча к матчу, а в конце чемпионата будем смотреть в таблицу и считать свои очки.

Вызов в сборную Украины? Конечно, я готов. Каждый футболист мечтает играть за национальную сборную, поэтому я делаю все от меня зависящее. Там уже тренерский состав решает, кто сейчас сильнее, кто достоин играть за национальную сборную».