Александр ФИЛИППОВ: «У Днепра-1 долг за 5 месяцев, деньги никто не вернет»

Форвард «Александрии» Александр Филиппов, который летом покинул «Днепр-1», уверен, что бывший клуб уже не вернет ему деньги, которые должен за 5 месяцев.

«Конечно, есть долги, но я понимаю, не первый день в футболе и уже такое было у меня, что никто мне ничего не вернет».

«Долг за 5 месяцев, но с кем общаться? Никого не осталось, нет президента, нет руководства», – сказал Филиппов.

«Днепр-1» по итогам минувшего сезона снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.