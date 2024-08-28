Украина. Премьер лига28 августа 2024, 20:13 | Обновлено 28 августа 2024, 20:14
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Александр ФИЛИППОВ: «У Днепра-1 долг за 5 месяцев, деньги никто не вернет»
Игрок уже попрощался с деньгами
28 августа 2024, 20:13 | Обновлено 28 августа 2024, 20:14
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Форвард «Александрии» Александр Филиппов, который летом покинул «Днепр-1», уверен, что бывший клуб уже не вернет ему деньги, которые должен за 5 месяцев.
«Конечно, есть долги, но я понимаю, не первый день в футболе и уже такое было у меня, что никто мне ничего не вернет».
«Долг за 5 месяцев, но с кем общаться? Никого не осталось, нет президента, нет руководства», – сказал Филиппов.
«Днепр-1» по итогам минувшего сезона снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.
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