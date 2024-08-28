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  4. Александр ФИЛИППОВ: «У Днепра-1 долг за 5 месяцев, деньги никто не вернет»
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 20:13 | Обновлено 28 августа 2024, 20:14
1062
0

Александр ФИЛИППОВ: «У Днепра-1 долг за 5 месяцев, деньги никто не вернет»

Игрок уже попрощался с деньгами

28 августа 2024, 20:13 | Обновлено 28 августа 2024, 20:14
1062
0
Александр ФИЛИППОВ: «У Днепра-1 долг за 5 месяцев, деньги никто не вернет»
ФК Днепр. Александр Филиппов

Форвард «Александрии» Александр Филиппов, который летом покинул «Днепр-1», уверен, что бывший клуб уже не вернет ему деньги, которые должен за 5 месяцев.

«Конечно, есть долги, но я понимаю, не первый день в футболе и уже такое было у меня, что никто мне ничего не вернет».

«Долг за 5 месяцев, но с кем общаться? Никого не осталось, нет президента, нет руководства», – сказал Филиппов.

«Днепр-1» по итогам минувшего сезона снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.

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Александр Филиппов Днепр-1 Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу долги
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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